Запорізький «Металург» пропустив 108 м'ячів у Другій лізі, і це – антирекорд змагань

У середньому запорожці пропускають майже чотири голи за гру

«Металург-Запоріжжя» демонструє жахливі результати у сезоні-2017/18. Запорожці у 28 матчах набрали лише сім очок і встановили антирекорд ПФЛ за кількістю пропущених голів. У матчі 28-го туру групи Б Другої ліги «Металург» удома програв «Миколаєву-2» з рахунком 0:8. Це вже 25-та поразка команди у 28 матчах



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Фото ФК «Металург-Запоріжжя»

У середньому запорожці пропускають майже чотири голи за гру

«Металург-Запоріжжя» демонструє жахливі результати у сезоні-2017/18.

Запорожці у 28 матчах набрали лише сім очок і встановили антирекорд ПФЛ за кількістю пропущених голів.

У матчі 28-го туру групи Б Другої ліги «Металург» удома програв «Миколаєву-2» з рахунком 0:8. Це вже 25-та поразка команди у 28 матчах чемпіонату.

Окрім того, «Металург» встановив антирекорд змагань під егідою ПФЛ за кількістю пропущених голів у сезоні.

Після 28 турів їх вже 108, інформує офіційний сайт ПФЛ.

Нещодавно «Металург» пропустив 100-й гол у чемпіонаті.

Після 28 турів команда змогла набрати лише сім очок і є явним аутсайдером чемпіонату, передає football24.ua.

Нагадаємо, харківський «Металіст» залишився без головного тренера після розгромної поразки.

Водночас, СК «Дніпро-1» вийшов у Першу лігу України.