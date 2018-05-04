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    Запорізький «Металург» пропустив 108 м'ячів у Другій лізі, і це – антирекорд змагань

    У середньому запорожці пропускають майже чотири голи за гру
    «Металург-Запоріжжя» демонструє жахливі результати у сезоні-2017/18. Запорожці у 28 матчах набрали лише сім очок і встановили антирекорд ПФЛ за кількістю пропущених голів. У матчі 28-го туру групи Б Другої ліги «Металург» удома програв «Миколаєву-2» з рахунком 0:8. Це вже 25-та поразка команди у 28 матчах
    • Сьогодні, 09:30
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    Фото ФК &laquo;Металург-Запоріжжя&raquo;
    Фото ФК «Металург-Запоріжжя»

    У середньому запорожці пропускають майже чотири голи за гру

    «Металург-Запоріжжя» демонструє жахливі результати у сезоні-2017/18.

    Запорожці у 28 матчах набрали лише сім очок і встановили антирекорд ПФЛ за кількістю пропущених голів.

    У матчі 28-го туру групи Б Другої ліги «Металург» удома програв «Миколаєву-2» з рахунком 0:8. Це вже 25-та поразка команди у 28 матчах чемпіонату.

    Окрім того, «Металург» встановив антирекорд змагань під егідою ПФЛ за кількістю пропущених голів у сезоні.

    Після 28 турів їх вже 108, інформує офіційний сайт ПФЛ.

    Нещодавно «Металург» пропустив 100-й гол у чемпіонаті.

    Після 28 турів команда змогла набрати лише сім очок і є явним аутсайдером чемпіонату, передає football24.ua.

    Нагадаємо, харківський «Металіст» залишився без головного тренера після розгромної поразки.

    Водночас, СК «Дніпро-1» вийшов у Першу лігу України.

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