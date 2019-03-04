Запорізький «Мотор» вперше вийшов в 1/8 Ліги чемпіонів і зіграє там з переможцем турніру-2015/2016



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З суперниками калібру «Парі Сен-Жермену» «Мотору» ще важко Укрінформ

Українські гандболісти мусять добре постаратися, щоб здивувати Європу ще раз

Запорізький «Мотор» подолав груповий етап чоловічої Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ) і вперше здобув путівку до 1/8 фіналу турніру.

У матчі заключного, 14-го туру «Мотор» у гостях поступився лідерам групи з французького «Парі Сен-Жермен» - 25:31 (13:16).

Результати інших поєдинків: «Фленсбурґ-Х» (Німеччина) - «Нант» (Франція) - 29:29 (17:17), «Ск'єрн» (Данія) - «Цельє» (Словенія) - 35:32 (20:14), «Сеґед» (Угорщина) - «Заґреб» (Хорватія) - 26:26 (14:14).

Підсумкове турнірне становище у групі В: «Парі Сен-Жермен» - 26 очок, «Сеґед» - 20, «Фленсбурґ-Х» - 15, «Нант» - 14, «Мотор» - 11, «Заґреб» - 11, «Ск'єрн» - 8, «Цельє» - 7.

В плей-оф розіграшу з групи вийшли перші шість команд.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ЄГФ «Мотор» у період з 20 по 31 березня двічі зустрінеться з польською командою «Віве Таурон Кельце», яка посіла 4-те місце у групі А. Поляки вигравали Лігу чемпіонів у сезоні-2015/2016.