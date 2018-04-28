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    Засідання по новому тренеру жіночої збірної України з біатлону перенесли на невизначений термін

    Раніше засідання мало відбутися у понеділок, 30 квітня
    Засідання, на якому повинна обговорюватися кандидатура нового старшого тренера жіночої збірної України з біатлону, не відбудеться 30 квітня. При цьому поки невідомо, на яку дату воно буде перенесено. Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що українських біатлоністок може очолити російський наставник Андрій Прокунін. У своєму інтерв'ю для сайту
    • Вчора, 10:53
    • Розсилка
    Жіноча збірна України з біатлону. Фото: Getty Images
    Жіноча збірна України з біатлону. Фото: Getty Images

    Раніше засідання мало відбутися у понеділок, 30 квітня

    Засідання, на якому повинна обговорюватися кандидатура нового старшого тренера жіночої збірної України з біатлону, не відбудеться 30 квітня. При цьому поки невідомо, на яку дату воно буде перенесено.

    Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що українських біатлоністок може очолити російський наставник Андрій Прокунін. У своєму інтерв'ю для сайту Федерації біатлону України глава ФБУ Володимир Бринзак заявив, що дівчат буде тренувати фахівець з однієї зі слов'янських країн.

    Нагадаємо, колишній тренер жіночої команди Урош Велепець буде працювати зі збірною Словенії.

    Як відомо раніше, українська біатлоністка отримала 250 тисяч гривень на нове житло.

    Джерело: xsport.ua

    біатлон
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