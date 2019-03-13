Завацька і Калініна покидають змагання у Гвадалахарі



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Українкам не вдалося пробитися до другого кола турніру в основній сітці

У першому раунді основи Ангеліна Калініна за півтори години програла росіянці Віталії Дьяченко (№ 101 в рейтингу WTA): 1-6, 6-2, 0-6. Калініна оформила три брейка, а на своїй подачі втратила шість геймів.

«Лакі-лузер» Катаріна Завацька понад дві години боролася з ще однією представницею Росії Веронікою Кудерметовою (№ 100 в рейтингу WTA), але також зазнала поразки: 6-4, 5-7, 4-6. У вирішальному сеті Катаріна вела 3-0, після чого до кінця зустрічі зуміла виграти лише один гейм. На рахунку Завацької три брейка, у її суперниці - чотири.

Нагадаємо, інша українська тенісистка та шоста ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

У поєдинку 1/8 фіналу одеситка зламала опір 12-ї тенісистки світу Ешлі Барті з Австралії - 7:6(8), 5:7, 6:4.

Джерело: btu.org.ua