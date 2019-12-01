Завтра в Україні оголосять ім’я кращого футболіста 2019 року – хто претендує на титул?



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Переможця визначить голосування серед футболістів тренерів та футбольних фахівців

У топ-3 року два гравці «Шахтаря» і один – «Динамо»

Завтра, 2 грудня, на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться церемонія "Футбольні зірки України-2019", під час якої буде нагороджено кращих представників футболу в Україні, за результатами 2019 року.

Минулого року кращим футболістом України визнали Марлоса

Днями Українська асоціація футболу оголосила претендентів на звання найкращого гравця країни – на почесний титул претендують Марлос, Тайсон (обидва - "Шахтар") і Віктор Циганков ("Динамо").

Ім’я переможця визначають шляхом голосування, в якому беруть участь професійні футболісти і футболістки, тренери клубів УПЛ і ПФЛ.