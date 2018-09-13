Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на поєдинок проти України у Києві
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Розсилка
Матч відбудеться у п'яницю, 14 вересня
Чоловіча національна збірна Іспанії з баскетболу визначилася зі складом на матч проти України у кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.
Головний тренер іспанців Серджіо Скаріоло назвав 12 гравців, які зіграють у Києві, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Склад збірної Іспанії:
захисники: Жоан Састре, Альберто Діас, Серхіо Родрігес, Кіно Колом;
форварди: Пабло Агілар, Сантьяго Юста, Хайме Фернандес, Себастьєн Саіс, Оріоль Паулі;
центрові: Ільменде Діоп, Хав’єр Бейран, П’єр Оріола.
Матч Україна – Іспанія почнеться 14 вересня о 19:00 у столичному Палаці спорту.
Натомість, чоловіча збірна України з баскетболу провела авторграф-сесію напередодні матчу.
Захід викликав ажіотаж. Отримати автограф і фото з баскетболістами прийшли понад 300 уболівальників.
Від команди були головний тренер Євген Мурзін, гравці Олексій Лень, Святослав Михайлюк, В’ячеслав Кравцов і Сергій Гладир.