  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на поєдинок проти України у Києві

    • Розсилка
    Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на поєдинок проти України у Києві

    Матч відбудеться у п'яницю, 14 вересня

    Чоловіча національна збірна Іспанії з баскетболу визначилася зі складом на матч проти України у кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

    Головний тренер іспанців Серджіо Скаріоло назвав 12 гравців, які зіграють у Києві, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Склад збірної Іспанії:

    захисники: Жоан Састре, Альберто Діас, Серхіо Родрігес, Кіно Колом;

    форварди: Пабло Агілар, Сантьяго Юста, Хайме Фернандес, Себастьєн Саіс, Оріоль Паулі;

    центрові: Ільменде Діоп, Хав’єр Бейран, П’єр Оріола.

    Матч Україна – Іспанія почнеться 14 вересня о 19:00 у столичному Палаці спорту.

    Натомість, чоловіча збірна України з баскетболу провела авторграф-сесію напередодні матчу.

    Захід викликав ажіотаж. Отримати автограф і фото з баскетболістами прийшли понад 300 уболівальників.

    Від команди були головний тренер Євген Мурзін, гравці Олексій Лень, Святослав Михайлюк, В’ячеслав Кравцов і Сергій Гладир.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол тренер Олексій Лень Святослав Михайлюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ