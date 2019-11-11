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    Збірна Італії з футболу представила форму з візерунками, що нагадують часи Ренесансу

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    Збірна Італії з футболу представила форму з візерунками, що нагадують часи Ренесансу

    Свій наступний матч італійці проведуть 15 листопада проти Боснії і Герцеговини

    Прес-служба збірної Італії з футболу представила новий гостьовий комплект форми, на який нанесені візерунки, що нагадують часи епохи Відродження.

    Футболка виконана в білому кольорі. Екіпірування виготовлене компанією Puma. Збірна Італії зіграє в новій формі в двох матчах відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року з командами Боснії і Герцеговини, а також Вірменії.

    Збірна Італії вже гарантувала собі путівку в фінальну стадію Євро-2020, тому решту матчів не матимуть для команди турнірного значення.

    Матч Боснія і Герцеговина - Італія відбудеться 15 листопада. Зустріч Італія - Вірменія пройде 18 листопада.

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