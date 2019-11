Збірна Італії з футболу представила форму з візерунками, що нагадують часи Ренесансу

Свій наступний матч італійці проведуть 15 листопада проти Боснії і Герцеговини

Прес-служба збірної Італії з футболу представила новий гостьовий комплект форми, на який нанесені візерунки, що нагадують часи епохи Відродження.

Футболка виконана в білому кольорі. Екіпірування виготовлене компанією Puma. Збірна Італії зіграє в новій формі в двох матчах відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року з командами Боснії і Герцеговини, а також Вірменії.

#PUMAFootball presenta oggi il nuovo kit Away - “Crafted from Culture” delle Nazionali



Il design offre un look elegante che fonde la cultura e lo stile del Paese con l’obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione pic.twitter.com/hd8lgIxLkX