Збірна Росії у товариському матчі програла Австрії. Інші результати (відео)
-
Розсилка
Аргентина розгромила Гаїті, а Мессі відзначився хет-триком
Збірна Росії з футболу у товариському матчі в Інсбруку поступилася команді Австрії.
Єдиний і вирішальний гол було забито на 28-й хвилині. А його автором став Алессандро Шопф.
Товариські матчі з футболу
Австрія – Росія – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Шопф (28)
Австрія: Лінднер, Драгович, Гінтереггер, Прьодль, Лайнер, Жуль (Ільзанкер, 80), Баумгартлінгер (Гриллич, 46), Кайнц (Шлагер, 72), Шопф (Алаба, 58), Арнаутович (Алар, 83), Шауб (Бюргшталлер, 46).
Росія: Акінфєєв, Ігнашевич, Гранат, Фернандес (Смольніков, 68), Кудряшов, Жирков (Черишев, 64), Кузяєв (Дзагоєв, 56), Головін (Міранчук, 76), Зобнін, Самедов (Міранчук, 63), Смолов (Дзюба, 72).
Аргентина – Гаїті – 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Мессі (17, пен), 2:0 – Мессі (58), 3:0 – Мессі (66), 4:0 – Агуеро (69)
Аргентина: Кабальєро, Фасіо (Рохо, 46), Отаменді, Тальяфіко (Акунья, 71), Маскерано, Ло Чельсо (Банега, 75), Лансіні (Меса, 59), Ді Марія (Павон, 59), Сальвіо, Ігуаїн (Агуеро, 59), Мессі.
Естонія – Литва – 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Оямаа (23), 2:0 – Кайт (42)
Японія – Гана – 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Томас (9), 0:2 – Е. Боатенг (51, пен)
Перу – Шотландія – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Куева (37, пен), 2:0 – Фарфан (47)