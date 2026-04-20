На Росію може очікувати гра з доволі оригінальним суперником

Пропагандисти повідомляють, що Російський футбольний союз та футбольна федерація Буркіна-Фасо домовилися про товариський матч між збірними. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що переговори перебувають на фінальній стадії, матч може відбутися у Москві 5 червня 2026 року.

Спочатку гра мала відбутися ще в березні цього року, але тоді Буркіна-Фасо відмовилася від зустрічі, оскільки у національної команди не було головного тренера.

Зазначається, що країна-агресор має взяти на себе всі витрати, включаючи транспорт, проживання та можливу грошову компенсацію для Буркіна-Фасо.

Багато економістів називають Буркіна-Фасо однією з найбідніших країн світу. Зазначається, що 90% населення країни живе у стані багатовимірної бідності.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-оф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.