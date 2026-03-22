Культурний бан у Литві: концерти зірки 80-х Дітера Болена скасовано через симпатії до РФ

Литва продовжує демонструвати нульову толерантність до артистів, які підтримують державу-агресора або поширюють російські наративи. Скасовано виступи зірки 80-х Дітера Болена та відомого хорватського віолончеліста Хаузера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовський мовник LRT.

72-річний засновник гуртів Modern Talking та Blue System мав виступити у Клайпеді та Каунасі в листопаді цього року. Проте квитки зникли з продажу, а майданчики підтвердили скасування заходів.

В останніх інтерв'ю Болен критикував санкції, закликав Німеччину купувати російські енергоресурси та називав Росію і Німеччину «командою мрії». Музикант публічно заявляв, що «Україна не має шансів проти Росії», що викликало хвилю обурення в країнах Балтії.

«Ми порадилися з організаторами та домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені», – заявив Мантас Ведріцкас, керівник заходів каунаської арени «Жальгіріс».

Другим артистом, який потрапив під бан цього тижня, став віолончеліст Хаузер (Степан Хаузер). Його серпневий концерт у Вільнюсі скасували після того, як він опублікував відео, де грає «Калинку» на тлі Кремля в межах свого проєкту «Музика об’єднує світ». Спроба «загладити провину» публікацією української мелодії наступного дня не допомогла — литовське суспільство та організатори виявилися непохитними.

Нагадаємо, відомий німецький продюсер Дітер Болен, якого українці знають як колишнього учасника гурту Modern Talking, розкритикував санкції проти Росії. Музикант поставив під сумнів санкції проти режиму Путіна і назвав заходи уряду Німеччини щодо боротьби з енергетичною кризою «викрутасами». Виступив він ще наприкінці серпня, але відео стало вірусним у соцмережах лише днями.

У ролику продюсер Дітер Болен каже, що коли йдеться про політику, у людей завжди є «різні думки». Проте, заявив він, якби країни Заходу не вводили санкції проти Росії після початку війни в Україні та політики «розумно» сіли б за стіл переговорів, то не треба було б робити «викрутаси» у боротьбі з енергетичною кризою. «Тепер ми повинні терпіти холоди, тепер ми повинні робити те й те. На мій погляд, це все відстій», – скиглить Болен.

У соціальних мережах багато користувачів розкритикували ці заяви продюсера Болена.