Кадиров отримав черговий орден: до чого тут цементна промисловість (відео)

Лариса Голуб
Рамзан Кадиров отримав чергову нагороду
фото: скрин з відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм

Глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм. Цього разу він отримав орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». Про це Рамзан Кадиров повідомив у соцмережі, інформує «Главком».

Повідомляється, що саме вручення чергової нагороди відбувалося після зустрічі з виконавчою директоркою Союзу виробників цементу Дар’єю Мартинкіною.

Цікаво, що під час офіційного візиту представниця галузевого союзу суворо дотрималася місцевих звичаїв і з'явилася на зустрічі з Кадировим із покритою головою.

Орден «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ»

Кадиров отримав черговий орден: до чого тут цементна промисловість (відео)
скриншот з відео

«Було приємно отримати з рук Дар’ї Мартинкіної орден І ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». Я вдячний їй за таку високу оцінку нашої діяльності. Зі свого боку ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити успішну реалізацію намічених проєктів та подальший розвиток галузі», – написав Кадиров після вручення нагороди.

Це не перша подібна відзнака в арсеналі чеченського лідера. Раніше він уже отримував нагороди за «заслуги» у сферах охорони здоров’я (зокрема стоматології), освіти та сільського господарства, що регулярно стає приводом для обговорень у мережі.

Так, буквально кілька днів тому, 8 квітня, президент Академії наук Чечні Джамбулат Умаров вручив Рамзану Кадирову медаль «За внесок у розвиток науки». Рішення про нагородження ухвалила президія Академії наук Чечні. «Я вдячний їм за таку цінну нагороду», – сказав під час вручення нагороди Кадиров. 

Нагороди Кадирова

Рамзан Кадиров має понад 85 нагород та звань.

Очільник Чечні з 2006 року має звання почесного члена Російської академії природничих наук. У 2016 році Кадиров заявив, що став академіком «за успіхи у відновленні миру та стабільності», а розмови про відсутність у нього наукових праць охарактеризував як «цинічні».

«Я кілька місяців не погоджувався прийняти знак та диплом. Але близькі друзі вмовили, пославшись на те, що неетично відмовлятися», – пояснив Кадиров.

  • Герой Російської Федерації (2004): Отримана за «мужність та героїзм» під час виконання обов'язків у Чечні.
  • Орден «За заслуги перед Вітчизною»: Має II, III та IV ступені.
  • Орден Олександра Невського: Державна нагорода РФ, вручена за внесок у «соціально-економічний розвиток».
  • Військові звання: Генерал-полковник (з 2022 року), раніше – генерал-лейтенант та генерал-майор міліції. Також має Орден Мужності та медаль «За бойову відзнаку» (2025).
  • Регіональні: Двічі Герой Чеченської Республіки (медаль №1 він вручив сам собі у 2023 році)

Кадиров відомий також отриманням нагород у галузях, до яких він не має прямого професійного стосунку:

  • Медицина: Орден «За заслуги перед стоматологією» I ступеня (2022), орден «Авіценна» за розвиток охорони здоров’я та медаль імені Блохіна за роботи в онкології, медаль «Відмінник швидкої допомоги» (2024)
  • Наука: Медаль «За внесок у розвиток науки» (квітень 2026 року) від Академії наук Чечні та золота медаль імені Курчатова.
  • Сільське господарство: Звання «Почесний працівник агропромислового комплексу» та медаль «За внесок у розвиток фермерського руху».
  • Промисловість: Орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ» (квітень 2026) та знак «Почесний будівельник Росії». 

За участь у війні проти України Кадиров отримав відзнаки від маріонеткових режимів на тимчасово окупованих територіях:

  • Орден Дружби «ДНР».
  • Медаль Героя «ЛНР».
  • Медаль «За визволення Маріуполя».

У серпні 2025 року журналісти підрахували, що Рамзан Кадиров з початку російської операції в Україні 2022 року отримав понад 30 нагород, друге місце за кількістю нагород посідає його син Адам, а третє – дочка Айшат. Так, його 18-річний син Адам Кадиров уже має понад 16 медалей та орденів, більшість із яких отримані після публічного скандалу з побиттям затриманого в СІЗО.

«Главком» писав, що Володимир Путін висловив подяку Ахмату Кадирову, 20-річному сину очільника Чечні, за його роботу на державних посадах. У документі зазначено, що подяку оголошено «за заслуги в галузі фізичної культури і спорту, багаторічну сумлінну роботу».

Подяка була оголошена невдовзі після того, як Ахмата Кадирова було призначено на посаду віцепрем'єра Чечні у січні 2026 року. Кадиров, коли призначав сина на цю посаду зазначив що той «має великий управлінський досвід, цілу низку виняткових професійних якостей, системний підхід до роботи і високу відповідальність».

Нагадаємо,  Адам Кадиров вперше з'явився на офіційному заході в Грозному. Це стало його першою публічною появою після повідомлень про аварію, у якій він отримав серйозні травми. Адам Кадиров виступав на засіданні Ради безпеки Чеченської Республіки, яке він очолює з 21 квітня минулого року. Він виглядає помітно схудлим. Юнак був одягнений у військову форму, а на його погонах красуються зірки майора.

Читайте також

Битва за Покровськ затягнулася
Велике оточення Донбасу залишилось на папері. Що пішло не так у Росії
31 березня, 10:40
Віктор Орбан та Олександр Лукашенко
Дві ставки Путіна – і ризик програти обидві
26 березня, 07:10
Уламки ймовірного «шахеда» знайшли за 500 метрів від кордону України
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
17 березня, 12:47
20-річний Родін виступає у танцях на льоду разом з Дарією Грімм
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію
17 березня, 17:39
Укрзалізниця повідомила про відставання потягів від графіка
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на Сумщині і Чернігівщині: причина
18 березня, 09:31
По Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу
Зеленський підбив підсумки російських атак за тиждень: що відомо
29 березня, 11:15
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал «Усть-Луга» на Балтиці
СБУ вдруге за тиждень уразила нафтотермінал Усть-Луга
29 березня, 14:41
Україна регулярно атакує російську нафтогазову інфраструктуру, намагаючись підірвати військову економіку РФ
Україна вперше випередила РФ за кількістю дронових атак – ABC News
7 квiтня, 07:18
Ворог поширює фейк про дезертирство українських бійців
Росіяни розганяють у мережі фейкове відео про втечу з позицій бійців 36-ї бригади
7 квiтня, 08:17

На Казанському пороховому заводі в Росії стався вибух (відео)
На Казанському пороховому заводі в Росії стався вибух (відео)
Кадиров отримав черговий орден: до чого тут цементна промисловість (відео)
Кадиров отримав черговий орден: до чого тут цементна промисловість (відео)
Музей збройних сил у німецькому Кобленці заборонив українцям відвідувати експозицію
Музей збройних сил у німецькому Кобленці заборонив українцям відвідувати експозицію
Новий раунд переговорів США та Ірану: де відбудеться зустріч
Новий раунд переговорів США та Ірану: де відбудеться зустріч
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну
Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
