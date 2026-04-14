Кадиров отримав черговий орден: до чого тут цементна промисловість (відео)
Глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм. Цього разу він отримав орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». Про це Рамзан Кадиров повідомив у соцмережі, інформує «Главком».
Повідомляється, що саме вручення чергової нагороди відбувалося після зустрічі з виконавчою директоркою Союзу виробників цементу Дар’єю Мартинкіною.
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 14, 2026
Цікаво, що під час офіційного візиту представниця галузевого союзу суворо дотрималася місцевих звичаїв і з'явилася на зустрічі з Кадировим із покритою головою.
Орден «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ»
«Було приємно отримати з рук Дар’ї Мартинкіної орден І ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». Я вдячний їй за таку високу оцінку нашої діяльності. Зі свого боку ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити успішну реалізацію намічених проєктів та подальший розвиток галузі», – написав Кадиров після вручення нагороди.
Це не перша подібна відзнака в арсеналі чеченського лідера. Раніше він уже отримував нагороди за «заслуги» у сферах охорони здоров’я (зокрема стоматології), освіти та сільського господарства, що регулярно стає приводом для обговорень у мережі.
Так, буквально кілька днів тому, 8 квітня, президент Академії наук Чечні Джамбулат Умаров вручив Рамзану Кадирову медаль «За внесок у розвиток науки». Рішення про нагородження ухвалила президія Академії наук Чечні. «Я вдячний їм за таку цінну нагороду», – сказав під час вручення нагороди Кадиров.
Нагороди Кадирова
Рамзан Кадиров має понад 85 нагород та звань.
Очільник Чечні з 2006 року має звання почесного члена Російської академії природничих наук. У 2016 році Кадиров заявив, що став академіком «за успіхи у відновленні миру та стабільності», а розмови про відсутність у нього наукових праць охарактеризував як «цинічні».
«Я кілька місяців не погоджувався прийняти знак та диплом. Але близькі друзі вмовили, пославшись на те, що неетично відмовлятися», – пояснив Кадиров.
- Герой Російської Федерації (2004): Отримана за «мужність та героїзм» під час виконання обов'язків у Чечні.
- Орден «За заслуги перед Вітчизною»: Має II, III та IV ступені.
- Орден Олександра Невського: Державна нагорода РФ, вручена за внесок у «соціально-економічний розвиток».
- Військові звання: Генерал-полковник (з 2022 року), раніше – генерал-лейтенант та генерал-майор міліції. Також має Орден Мужності та медаль «За бойову відзнаку» (2025).
- Регіональні: Двічі Герой Чеченської Республіки (медаль №1 він вручив сам собі у 2023 році)
Кадиров відомий також отриманням нагород у галузях, до яких він не має прямого професійного стосунку:
- Медицина: Орден «За заслуги перед стоматологією» I ступеня (2022), орден «Авіценна» за розвиток охорони здоров’я та медаль імені Блохіна за роботи в онкології, медаль «Відмінник швидкої допомоги» (2024)
- Наука: Медаль «За внесок у розвиток науки» (квітень 2026 року) від Академії наук Чечні та золота медаль імені Курчатова.
- Сільське господарство: Звання «Почесний працівник агропромислового комплексу» та медаль «За внесок у розвиток фермерського руху».
- Промисловість: Орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ» (квітень 2026) та знак «Почесний будівельник Росії».
За участь у війні проти України Кадиров отримав відзнаки від маріонеткових режимів на тимчасово окупованих територіях:
- Орден Дружби «ДНР».
- Медаль Героя «ЛНР».
- Медаль «За визволення Маріуполя».
У серпні 2025 року журналісти підрахували, що Рамзан Кадиров з початку російської операції в Україні 2022 року отримав понад 30 нагород, друге місце за кількістю нагород посідає його син Адам, а третє – дочка Айшат. Так, його 18-річний син Адам Кадиров уже має понад 16 медалей та орденів, більшість із яких отримані після публічного скандалу з побиттям затриманого в СІЗО.
«Главком» писав, що Володимир Путін висловив подяку Ахмату Кадирову, 20-річному сину очільника Чечні, за його роботу на державних посадах. У документі зазначено, що подяку оголошено «за заслуги в галузі фізичної культури і спорту, багаторічну сумлінну роботу».
Подяка була оголошена невдовзі після того, як Ахмата Кадирова було призначено на посаду віцепрем'єра Чечні у січні 2026 року. Кадиров, коли призначав сина на цю посаду зазначив що той «має великий управлінський досвід, цілу низку виняткових професійних якостей, системний підхід до роботи і високу відповідальність».
Нагадаємо, Адам Кадиров вперше з'явився на офіційному заході в Грозному. Це стало його першою публічною появою після повідомлень про аварію, у якій він отримав серйозні травми. Адам Кадиров виступав на засіданні Ради безпеки Чеченської Республіки, яке він очолює з 21 квітня минулого року. Він виглядає помітно схудлим. Юнак був одягнений у військову форму, а на його погонах красуються зірки майора.
