Кадиров отримав черговий орден: до чого тут цементна промисловість (відео)

Глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм

Глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм. Цього разу він отримав орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». Про це Рамзан Кадиров повідомив у соцмережі, інформує «Главком».

Повідомляється, що саме вручення чергової нагороди відбувалося після зустрічі з виконавчою директоркою Союзу виробників цементу Дар’єю Мартинкіною.

Цікаво, що під час офіційного візиту представниця галузевого союзу суворо дотрималася місцевих звичаїв і з'явилася на зустрічі з Кадировим із покритою головою.

Орден «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ»

скриншот з відео

«Було приємно отримати з рук Дар’ї Мартинкіної орден І ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». Я вдячний їй за таку високу оцінку нашої діяльності. Зі свого боку ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити успішну реалізацію намічених проєктів та подальший розвиток галузі», – написав Кадиров після вручення нагороди.

Це не перша подібна відзнака в арсеналі чеченського лідера. Раніше він уже отримував нагороди за «заслуги» у сферах охорони здоров’я (зокрема стоматології), освіти та сільського господарства, що регулярно стає приводом для обговорень у мережі.

Так, буквально кілька днів тому, 8 квітня, президент Академії наук Чечні Джамбулат Умаров вручив Рамзану Кадирову медаль «За внесок у розвиток науки». Рішення про нагородження ухвалила президія Академії наук Чечні. «Я вдячний їм за таку цінну нагороду», – сказав під час вручення нагороди Кадиров.

Нагороди Кадирова

Рамзан Кадиров має понад 85 нагород та звань.

Очільник Чечні з 2006 року має звання почесного члена Російської академії природничих наук. У 2016 році Кадиров заявив, що став академіком «за успіхи у відновленні миру та стабільності», а розмови про відсутність у нього наукових праць охарактеризував як «цинічні».

«Я кілька місяців не погоджувався прийняти знак та диплом. Але близькі друзі вмовили, пославшись на те, що неетично відмовлятися», – пояснив Кадиров.

Герой Російської Федерації (2004) : Отримана за «мужність та героїзм» під час виконання обов'язків у Чечні.

Орден «За заслуги перед Вітчизною»: Має II, III та IV ступені.

Орден Олександра Невського: Державна нагорода РФ, вручена за внесок у «соціально-економічний розвиток».

Військові звання: Генерал-полковник (з 2022 року), раніше – генерал-лейтенант та генерал-майор міліції. Також має Орден Мужності та медаль «За бойову відзнаку» (2025).

Регіональні: Двічі Герой Чеченської Республіки (медаль №1 він вручив сам собі у 2023 році)

Кадиров відомий також отриманням нагород у галузях, до яких він не має прямого професійного стосунку:

Медицина: Орден «За заслуги перед стоматологією» I ступеня (2022), орден «Авіценна» за розвиток охорони здоров’я та медаль імені Блохіна за роботи в онкології, медаль «Відмінник швидкої допомоги» (2024)

Наука: Медаль «За внесок у розвиток науки» (квітень 2026 року) від Академії наук Чечні та золота медаль імені Курчатова.

Сільське господарство : Звання «Почесний працівник агропромислового комплексу» та медаль «За внесок у розвиток фермерського руху».

Промисловість: Орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ» (квітень 2026) та знак «Почесний будівельник Росії».

За участь у війні проти України Кадиров отримав відзнаки від маріонеткових режимів на тимчасово окупованих територіях:

Орден Дружби «ДНР».

Медаль Героя «ЛНР».

Медаль «За визволення Маріуполя».

У серпні 2025 року журналісти підрахували, що Рамзан Кадиров з початку російської операції в Україні 2022 року отримав понад 30 нагород, друге місце за кількістю нагород посідає його син Адам, а третє – дочка Айшат. Так, його 18-річний син Адам Кадиров уже має понад 16 медалей та орденів, більшість із яких отримані після публічного скандалу з побиттям затриманого в СІЗО.

«Главком» писав, що Володимир Путін висловив подяку Ахмату Кадирову, 20-річному сину очільника Чечні, за його роботу на державних посадах. У документі зазначено, що подяку оголошено «за заслуги в галузі фізичної культури і спорту, багаторічну сумлінну роботу».

Подяка була оголошена невдовзі після того, як Ахмата Кадирова було призначено на посаду віцепрем'єра Чечні у січні 2026 року. Кадиров, коли призначав сина на цю посаду зазначив що той «має великий управлінський досвід, цілу низку виняткових професійних якостей, системний підхід до роботи і високу відповідальність».

Нагадаємо, Адам Кадиров вперше з'явився на офіційному заході в Грозному. Це стало його першою публічною появою після повідомлень про аварію, у якій він отримав серйозні травми. Адам Кадиров виступав на засіданні Ради безпеки Чеченської Республіки, яке він очолює з 21 квітня минулого року. Він виглядає помітно схудлим. Юнак був одягнений у військову форму, а на його погонах красуються зірки майора.