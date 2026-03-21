Генштаб підтвердив ураження пунктів управління РФ

Максим Бурич
Максим Бурич
Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали ударів по ремонтним базам окупантів у Маріуполі та на Запоріжжі

Сили оборони України завдають ударів по стратегічних об'єктах загарбників. Сьогодні, 21 березня 2026 року, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив низку успішних операцій на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Уражено пункт управління підрозділу зі складу центру «Рубікон» в Маріуполі. Це важлива ланка в системі управління окупаційними військами на південному напрямку.

На Запорізькому напрямку під удар потрапив ремонтний підрозділ російської армії. Знищення технічної бази суттєво ускладнить ворогу відновлення пошкодженої бронетехніки на цій ділянці фронту.

Також на Донеччині успішно атаковано командно-спостережний пункт підрозділу окупантів в Парасковіївці.

Наразі масштаби завданих збитків та точні втрати особового складу противника уточнюються. У Генштабі наголосили: удари по військових об’єктах як на ТОТ, так і на території РФ триватимуть до повного припинення агресії.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Вчора противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 83 – із реактивних систем залпового вогню.

