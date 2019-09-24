Збірна Росії з футболу може пропустити Чемпіонат світу у Катарі через допінговий скандал



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Країна-агресор отримає нові спортивні санкції?

Збірна Росії з футболу ризикує через допінговий скандал пропустити найближчий чемпіонат світу, який відбудеться у 2022 році в Катарі, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, національну команду, досить імовірно, не допустять до мундіалю, якщо Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) затвердить санкції щодо російського спорту.

Нагадаємо, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) може незабаром бути визнано невідповідним кодексу WADA в зв'язку з невідповідністю між даними Московської лабораторії, переданими Росією експертам WADA в січні 2019 року, і інформацією з бази LIMS, наявної в розпорядженні агентства.

WADA дало російській стороні три тижні, щоб надати пояснення передбачуваних порушень.

Джерело: Чемпионат.com