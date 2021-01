Збірна США переграла Фінляндію у півфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею (відео)

Зірково-смугасті вирвали перемогу за хвилину до завершення основного часу

У фіналі молодіжного чемпіонату світу зустрінуться збірні США і Канади.

Американці в другому півфінальному матчі, в якому більшість ігрового часу домінували суперники, вирвали перемогу над фінами. Перемогу команда Нейта Лімана вирвала за півтори хвилини до завершення основного часу, після того, як Суомі відігралися з рахунку 1:3. Переможну шайбу в складі збірної США закинув Артур Калієв.

тим самим, американці реваншувалися перед фінами за поразки на двох попередніх молодіжних чемпіонатах світу - у 2019-му вони програли Суомі в фіналі, а торік в 1/4-й.

США U20 – Фінляндія U20 – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – Алекс Тюркотт (Артур Калієв, Брок Фейбер), 12:39. 1:1 – Каспер Сімонтайваль (Каспер Пуутіо, Вілле Гейнола, - більш.), 14:06. 2:1 – Джон Фаріначчі (Джексон Лакомбе), 35:53. 3:1 – Метью Болді (Тревор Зеґрас, Коул Кофілд – більш.), 37:00. 3:2 – Каспер Сімонтайваль (Каспер Пуутіо, Самуель Геленіус), 51:38. 3:3 - Роні Гірвонен (Антон Лунделл, Вілле Гейнола, - більш.), 56:17. 4:3 - Артур Калієв (Алекс Тюркотт, Джейк Сандерсон), 58:44

США: Спенсер Найт; Джейк Сандерсон – Дрю Геллесон, Тревор Зеґрас – Алекс Тюркотт – Артур Калієв; Кем Йорк – Брок Фейбер, Метью Болді – Метью Бенірс – Коул Кофілд; Раян Джонсон – Генрі Тран, Бретт Берард – Джон Фаріначчі – Боббі Брінк; Джексон Лакомбе – Сем Коланджело, Брендан Бріссон – Лендон Слеґґерт – Патрік Мойніган. Тренер – Нейт Ліман

Фінляндія: Карі Пііронен; Сантері Гатакка – Вілле Гейнола, Роні Гірвонен – Антон Лунделл – Мікко Петман; Мікко Кокконен – Топі Ніємеля, Мікаель Пюугтія – Юусо Парссінен – Аку Рятю; Ееміль Віро – Каспер Пуутіо, Петтері Пугакка – Генрі Нікканен – Бред Ламберт; Матіас Раяніємі – Матіас Мянтюківі, Беньямін Коргонен – Самуель Геленіус – Каспер Сімонтайваль. Тренер – Антті Пеннанен

Кидки: 26 (7 + 10 + 9) – 36 (12 + 7 + 17)

Штраф: 10 (4 + 2 + 4) – 4 (0 + 4 + 0)

5 січня. Едмонтон. Rogers Place. Без глядачів

1:0 – Алекс Тюркотт (Артур Калієв, Брок Фейбер)

1:1 – Каспер Сімонтайваль (Каспер Пуутіо, Вілле Гейнола, - більш.)

2:1 – Джон Фаріначчі (Джексон Лакомбе)

Just picking up pucks and dropping them to the back of the net. @jnacc9 all alone makes it 2-1 for @usahockey #WorldJuniors @ArizonaCoyotes pic.twitter.com/09w67lnD0M — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

3:1 – Метью Болді (Тревор Зеґрас, Коул Кофілд – більш.)

3:2 – Каспер Сімонтайваль (Каспер Пуутіо, Самуель Геленіус)

Just over 8 minutes to go and Kasper Simontaival nets his 2nd of the night! Just one goal between @leijonat and @usahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/baqrmnwhhP — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

3:3 - Роні Гірвонен (Антон Лунделл, Вілле Гейнола, - більш.)

TIE GAME! @leijonat come back in the 3rd and it's tied 3-3 with 3:43 to go! #WorldJuniors pic.twitter.com/Khw1jEn3hh — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

4:3 - Артур Калієв (Алекс Тюркотт, Джейк Сандерсон)

Нагадаємо, що в першому півфінальному поєдинку чинні чемпіони світу серед молоді канадці розгромили росіян.

Фінальний матч відбудеться вранці 6 січня, о 4:30 за київським часом. Перед тим о 00:30 розпочнеться зустріч за третє місце.