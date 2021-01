Канада розгромила Росію в півфіналі чемпіонату світу з хокею (відео)

Чергова російська мрія про чемпіонство завершилася крахом

Молодіжна збірна Канади стала першим фіналістом чемпіонату світу з хокею серед гравців, не старших 20-ти років, який завершується на канадській землі.

Щойно у півфінальному поєдинку «Кленові Листки» з принизливо великою перевагою як за грою так і за результатом переграли в головному протистоянні світового хокею збірну РФ.

Канада U20 – РФ U20 – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Алекс Ньюгук (Брейден Шнайдер, Джек Квінн), 00:59. 2:0 – Коннор Макмайкл (Джейкоб Пеллетьє, Ділан Козенс), 10:33. 3:0 – Коул Перфетті (Бовен Байрем, Ділан Козенс, - більш.), 15:05. 4:0 – Брейден Шнайдер (Раян Судзукі, Доусон Мерсер), 24:09. 5:0 - Ділан Козенс (Джейкоб Пеллетьє - п.в.), 58:31

Канада: Девон Леві; Бовен Байрем – Джеймі Дрісдейл, Джейкоб Пеллетьє – Коннор Макмайкл – Ділан Козенс; Томас Гарлі – Брейден Шнайдер, Джек Квінн – Алекс Ньюгук – Пейтон Кребс; Кейден Ґуле – Джастін Беррон, Ділан Голловей – Квінтон Байфілд – Коул Перфетті; Коннор Зарі – Кейдан Корчак, Доусон Мерсер – Раян Судзукі – Філіп Томасіно. Тренер – Андре Туріньї

РФ: Ярослав Аскаров; Семен Чистяков – Шахір Мухамадуллін, Родіон Аміров – Марат Хуснутдінов – Васілій Подкользін; Ян Кузнєцов – Роман Бичков, Арсеній Грицюк – Міхаїл Абрамов – Єґор Афанасьєв; Артемій Князєв – Кірілл Кірсанов, Єґор Спірідонов – Ілья Сафонов – Даніл Башкіров; Даніл Чайка – Максим Ґрошев, Захар Бардаков – Васілій Пономарьов – Єґор Чинахов. Тренер – Ігор Ларіонов

Кидки: 34 (16 + 9 + 9) – 27 (7 + 12 + 8)

Штраф: 4 (0 + 2 + 2) – 8 (4 + 2 + 2)

5 січня. Едмонтон. Rogers Place. Без глядачів

1:0 – Алекс Ньюгук (Брейден Шнайдер, Джек Квінн)

OH THE DRAMA! 59 seconds in @HC_WJC 's Newhook gets credited with a goal and it's 1-0! #WorldJuniors



Here's the goal

2:0 – Коннор Макмайкл (Джейкоб Пеллетьє, Ділан Козенс)

3:0 – Коул Перфетті (Бовен Байрем, Ділан Козенс, - більш.)

4:0 – Брейден Шнайдер (Раян Судзукі, Доусон Мерсер)

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors

5:0 - Ділан Козенс (Джейкоб Пеллетьє - п.в.)

У фінальному матчі в ніч з 5 на 6 січня за київським часом Канада зіграє з переможцем іншого півфіналу – між збірними США і Фінляндії. Зустріч розпочнеться о 4:30.

Зауважимо, що канадці є чинними чемпіонами світу серед молодіжних команд. У торішньому фіналі вони перемогли в драматичному матчі саме росіян.