  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Канада розгромила Росію в півфіналі чемпіонату світу з хокею (відео)

    • Розсилка
    Капітан канадців Ділан Козенс - один із героїв матчу з росіянами - Канада розгромила Росію в півфіналі чемпіонату світу з хокею (відео)
    Капітан канадців Ділан Козенс - один із героїв матчу з росіянами
    Світлина - IIHF

    Чергова російська мрія про чемпіонство завершилася крахом

    Молодіжна збірна Канади стала першим фіналістом чемпіонату світу з хокею серед гравців, не старших 20-ти років, який завершується на канадській землі.

    Щойно у півфінальному поєдинку «Кленові Листки» з принизливо великою перевагою як за грою так і за результатом переграли в головному протистоянні світового хокею збірну РФ.

    Канада U20 – РФ U20 – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

    Шайби: 1:0 – Алекс Ньюгук (Брейден Шнайдер, Джек Квінн), 00:59. 2:0 – Коннор Макмайкл (Джейкоб Пеллетьє, Ділан Козенс), 10:33. 3:0 – Коул Перфетті (Бовен Байрем, Ділан Козенс, - більш.), 15:05. 4:0 – Брейден Шнайдер (Раян Судзукі, Доусон Мерсер), 24:09. 5:0 - Ділан Козенс  (Джейкоб Пеллетьє - п.в.), 58:31

    Канада: Девон Леві; Бовен Байрем – Джеймі Дрісдейл, Джейкоб Пеллетьє – Коннор Макмайкл – Ділан Козенс; Томас Гарлі – Брейден Шнайдер, Джек Квінн – Алекс Ньюгук – Пейтон Кребс; Кейден Ґуле – Джастін Беррон, Ділан Голловей – Квінтон Байфілд – Коул Перфетті; Коннор Зарі – Кейдан Корчак, Доусон Мерсер – Раян Судзукі – Філіп Томасіно. Тренер – Андре Туріньї

    РФ: Ярослав Аскаров; Семен Чистяков – Шахір Мухамадуллін, Родіон Аміров – Марат Хуснутдінов – Васілій Подкользін; Ян Кузнєцов – Роман Бичков, Арсеній Грицюк – Міхаїл Абрамов – Єґор Афанасьєв; Артемій Князєв – Кірілл Кірсанов, Єґор Спірідонов – Ілья Сафонов – Даніл Башкіров; Даніл Чайка – Максим Ґрошев, Захар Бардаков – Васілій Пономарьов – Єґор Чинахов. Тренер – Ігор Ларіонов

    Кидки: 34 (16 + 9 + 9) – 27 (7 + 12 + 8)

    Штраф: 4 (0 + 2 + 2) – 8 (4 + 2 + 2)

    5 січня. Едмонтон. Rogers Place. Без глядачів

    1:0 – Алекс Ньюгук (Брейден Шнайдер, Джек Квінн)

    2:0 – Коннор Макмайкл (Джейкоб Пеллетьє, Ділан Козенс)

    3:0 – Коул Перфетті (Бовен Байрем, Ділан Козенс, - більш.)

    4:0 – Брейден Шнайдер (Раян Судзукі, Доусон Мерсер)

    5:0 - Ділан Козенс (Джейкоб Пеллетьє - п.в.)

    У фінальному матчі в ніч з 5 на 6 січня за київським часом Канада зіграє з переможцем іншого півфіналу – між збірними США і Фінляндії. Зустріч розпочнеться о 4:30.

    Зауважимо, що канадці є чинними чемпіонами світу серед молодіжних команд. У торішньому фіналі вони перемогли в драматичному матчі саме росіян. 

     Дивіться також: Канада відігралася з 1:3 у матчі з Росією і стала чемпіоном світу з хокею (відео)
    Теги: чемпіонат світу хокей Ярослав Аскаров Васілій Подкользін Коннор Макмайкл Ділан Козенс Джеймі Дрісдейл Квінтон Байфілд Доусон Мерсер Алекс Ньюгук Девон Леві Брейден Шнайдер Раян Судзукі Джек Квінн Бовен Байрем Джейкоб Пеллетьє Андре Туріньї Коул Перфетті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies