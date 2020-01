Канада відігралася з 1:3 у матчі з Росією і стала чемпіоном світу з хокею (відео)



Канадці зігнули велику Росію IIHF

Переможну шайбу Ейкіл Томас закинув за чотири хвилини до фінальної сирени

Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею.

Поступаючись 1:3 у фінальному матчі команді Росії, канадці вирвали перемогу в третьому періоді.

Канада U20 – РФ U20 – 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Шайби: 0:1 – Нікіта Александров (Єґор Замула, Григорій Денисенко, - більш.), 29:37. 1:1 – Ділан Козенс (Джо Велено, Алексіс Лафреньє, - подв. більш.), 31:01. 1:2 – Григорій Денисенко (Алєксандр Романов), 34:46. 1:3 - Максім Соркін (Ілья Круглов), 48:46. 2:3 - Коннор Макмакл (Кален Еддісон, Бовен Бірем), 49:20. 3:3 - Берретт Гейтон (Кален Еддісон, Алексіс Лафреньє, - більш.), 51:21. 4:3 - Ейкіл Томас, 56:02

Канада: Жоель Гофер; Бовен Бірем – Джейкоб Бернард-Докер, Алексіс Лафреньє – Барретт Гейтон – Нолан Фут; Джаред Макайзек – Тью Сміт, Лаєм Фуді – Джо Велено – Ділан Козенс; Кевін Бал – Кален Еддісон, Коннор Макмайкл - Тью Делландреа – Айдан Дудас; Доусон Мерсер – Джеймі Дрісдейл, Квінтон Байфілд – Ейкіл Томас – Рафаель Лавойє. Тренер – Дейл Гантер

РФ: Амір Міфтахов; Александр Романов – Даніла Галенюк, Григорій Денисенко – Алєксандр Хованов – Єґор Соколов; Даніл Пилєнков – Єґор Замула, Павєл Дорофеєв – Іван Морозов – Нікіта Александров; Даніл Місюл – Даніл Журавльов, Кірілл Марченко – Дмітрій Воронков – Васілій Подкользін; Антон Малишев, Максім Ґрошев, Нікіта Ртіщев, Ілья Круглов, Максим Соркін. Тренер – Валерій Брагін

Кидки: (7 + 11) – (10 + 16)

Штраф: (8 + 6) – (2 + 14)

5 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

Перевагу збірної РФ у першому періоді визначило чотири вилучення. Вісім хвилин у меншості принесли Жоелеві Гоферу чимало роботи, з якою він впорався прекрасно. А після перерви «Кленові листки» заграли набагато агресивніше і це відразу позначилося на гостроті їх гри.

Правда, знову опинившись у меншості, канадці на цей раз не встояли. Єґор Замула від синьої лінії накинув у напрямі воріт, а Нікіта Александров підкоригував політ шайби так, що зреагувати Гофер не встиг – 0:1.

Відігралися канадці після того, як змогли впродовж однієї атаки заробити подвійну більшість – 1:1.

Проте щойно чисельний склад вирівнявся, як лідер російської команди Григорій Денисенко виявився найкмітливішим у боротьбі на п’ятаку і проткнув шайбу у ворота – 1:2.

Зовсім скрутним становище канадців стало, коли в третьому періоді Максім Соркін, отримавши передачу з-за воріт, закинув Гоферу втретє.

На щастя команди Дейла Гантера, відповісти їй вдалося швидко, причому гол видався сумбурним.

А зрівняли рахунок канадці, отримавши чисельну більшість. Причому скористалися нею майбутні чемпіони миттєво: після виграного вкидання капітан Барретт Гейтон кинув точно в ближній верхній кут - 3:3!

Розв'язка ж настала за чотири хвилини до фінальної сирени. Ейкіл Томас перехопив шайбу в зоні суперників і, вийшовши з Міфтаховим на побачення, закинув свою першу на турнірі шайбу - 4:3!

Канада 18-й раз у своїй історії виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею.