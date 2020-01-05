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    Канада відігралася з 1:3 у матчі з Росією і стала чемпіоном світу з хокею (відео)

    • Розсилка
    Канадці зігнули велику Росію - Канада відігралася з 1:3 у матчі з Росією і стала чемпіоном світу з хокею (відео)
    Канадці зігнули велику Росію
    IIHF

    Переможну шайбу Ейкіл Томас закинув за чотири хвилини до фінальної сирени

    Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею.

    Поступаючись 1:3 у фінальному матчі команді Росії, канадці вирвали перемогу в третьому періоді.

    Канада U20 – РФ U20 – 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

    Шайби: 0:1 – Нікіта Александров (Єґор Замула, Григорій Денисенко, - більш.), 29:37. 1:1 – Ділан Козенс (Джо Велено, Алексіс Лафреньє, - подв. більш.), 31:01. 1:2 – Григорій Денисенко (Алєксандр Романов), 34:46. 1:3 - Максім Соркін (Ілья Круглов), 48:46. 2:3 - Коннор Макмакл (Кален Еддісон, Бовен Бірем), 49:20. 3:3 - Берретт Гейтон (Кален Еддісон, Алексіс Лафреньє, - більш.), 51:21. 4:3 - Ейкіл Томас, 56:02

    Канада: Жоель Гофер; Бовен Бірем – Джейкоб Бернард-Докер, Алексіс Лафреньє – Барретт Гейтон – Нолан Фут; Джаред Макайзек – Тью Сміт, Лаєм Фуді – Джо Велено – Ділан Козенс; Кевін Бал – Кален Еддісон, Коннор Макмайкл - Тью Делландреа – Айдан Дудас; Доусон Мерсер – Джеймі Дрісдейл, Квінтон Байфілд – Ейкіл Томас – Рафаель Лавойє. Тренер – Дейл Гантер

    РФ: Амір Міфтахов; Александр Романов – Даніла Галенюк, Григорій Денисенко – Алєксандр Хованов – Єґор Соколов; Даніл Пилєнков – Єґор Замула, Павєл Дорофеєв – Іван Морозов – Нікіта Александров; Даніл Місюл – Даніл Журавльов, Кірілл Марченко – Дмітрій Воронков – Васілій Подкользін; Антон Малишев, Максім Ґрошев, Нікіта Ртіщев, Ілья Круглов, Максим Соркін. Тренер – Валерій Брагін

    Кидки: (7 + 11) – (10 + 16)
    Штраф: (8 + 6) – (2 + 14)

    5 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

    Перевагу збірної РФ у першому періоді визначило чотири вилучення. Вісім хвилин у меншості принесли Жоелеві Гоферу чимало роботи, з якою він впорався прекрасно. А після перерви «Кленові листки» заграли набагато агресивніше і це відразу позначилося на гостроті їх гри.

    Правда, знову опинившись у меншості, канадці на цей раз не встояли. Єґор Замула від синьої лінії накинув у напрямі воріт, а Нікіта Александров підкоригував політ шайби так, що зреагувати Гофер не встиг – 0:1.

    Відігралися канадці після того, як змогли впродовж однієї атаки заробити подвійну більшість – 1:1.

    Проте щойно чисельний склад вирівнявся, як лідер російської команди Григорій Денисенко виявився найкмітливішим у боротьбі на п’ятаку і проткнув шайбу у ворота – 1:2.  

    Зовсім скрутним становище канадців стало, коли в третьому періоді Максім Соркін, отримавши передачу з-за воріт, закинув Гоферу втретє. 

    На щастя команди Дейла Гантера, відповісти їй вдалося швидко, причому гол видався сумбурним.

    А зрівняли рахунок канадці, отримавши чисельну більшість. Причому скористалися нею майбутні чемпіони миттєво: після виграного вкидання капітан Барретт Гейтон кинув точно в ближній верхній кут - 3:3! 

    Розв'язка ж настала за чотири хвилини до фінальної сирени. Ейкіл Томас перехопив шайбу в зоні суперників і, вийшовши з Міфтаховим на побачення, закинув свою першу на турнірі шайбу - 4:3!

    Канада 18-й раз у своїй історії виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею.

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    чемпіонат світу хокей Антон Малишев Валерій Брагін Дмітрій Воронков Єґор Замула Алєксандр Хованов Васілій Подкользін Кірілл Марченко Алєксандр Романов Нікіта Александров Амір Міфтахов Даніла Галенюк Алексіс Лафреньє Джо Велено Барретт Гейтон Тью Сміт Коннор Макмайкл Нолан Фут Єґор Соколов Жоель Гофер Павєл Дорофєєв Даніл Журавльов Ілья Круглов Кевін Бал Лаєм Фуді Джаред Макайзек Кален Еддісон Тью Делландреа Ділан Козенс Нікіта Ртіщев Іван Морозов Бевен Бірем Григорій Денисенко Джеймі Дрісдейл Джейкоб Бернард-Докер Даніл Місюл Максім Ґрошев Максім Соркін Айдан Дудас Квінтон Байфілд Рафаель Лавойє Доусон Мерсер Ейкіл Томас
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