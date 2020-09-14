Львівська «Галичанка» вчетверте виграла Кубок України з гандболу. Фоторепортаж з фіналу

«Галичанка» виграла національний кубок вчетверте в історії Світлина - Іван Вербицький

Львів’янки здолали команду-сенсацію кубкового турніру, вищоліговий клуб з Тернополя

У спорткомплексі Броварського вищого училища фізичної культури 12-13 вересня відбувся Фінал чотирьох жіночого Кубка України з гандболу сезону-2019/2020. Його переможницями стали гандболістки львівської «Галичанки». У півфіналі вони з рахунком 40:25 перемогли миколаївський «Реал». Найрезультативнішими у складі переможниць стали Тетяна Поляк, яка закинула 8 м’ячів, Мар’яна Маркевич (7), Марина Коновалова і Діана Дмитришин (по 6).

А ось в іншому півфіналі сталася сенсація. Тернопільська команда «ТНЕУ-Енерго», котра єдиною з Фіналу чотирьох представляла не елітний дивізіон, а вищу лігу, переконливо перемога суперлігову «Дніпрянку» з Херсона – 37:27. У переможниць 11 м’ячів закинула Юлія Бойчук, Ольга Костецька-Сухецька – 8, Людмила Дацюк – 7. Для тернопільського колективу з його 20-річною історією то перший вихід у фінал національного Кубка. Хоча були часи, коли команда виступала в Суперлізі.

У фіналі «Галичанка» свій клас довела, хоча тернополянки виглядали доволі достойно. Показово, що м’ячі до свого активу записали усі польові гандболістки. Особливі емоції на лаві львів’янок викликав 40-й гол, який провела Ангеліна Овчаренко. Після матчу тренер «Галичанки» Віталій Андронов розповів «Главкому», що така реакція зумовлена внутрішньою домовленістю. Деталей наставник розкривати не став, але натякнув, що гандболістка, яка закриває четвертий десяток «щось виконує або виставляється». «Це для азарту», - додає Віталій Андронов.

«Галичанка» (Львів) – «ТНЕУ-Енерго» (Тернопіль) – 41:25 (22:11)

«Галичанка»: Марія Гладун, Марія Поляк; Діана Дмитришин (1), Тетяна Поляк (1), Марина Коновалова (4), Ірина Прокоп'як (1), Мар’яна Маркевич (1), Наталія Шипляк (3), Ольга Василяка (3), Олександра Фурманець (3), Ангеліна Овчаренко (7), Христина Майкут (3), Анастасія Мелекесцева (4), Олеся Дяченко (1), Дарина Ляховенко (2), Юлія Головко (7). Тренер – Віталій Андронов

«ТНЕУ-Енерго»: Софія Гуменюк, Наталія Чирська; Ольга Костецька-Сухецька (7), Юлія Бойчук (6), Людмила Дацюк (2), Зоряна Сігай (1), Валерія Величанська (4), Наталія Стасишин (1), Дарина Сторожук, Вікторія Доля (2), Олександра Шиптицька (2), Інесса Ямнюк, Ірина Когут, Олена Барабаш, Даласюк. Тренер – Андрій Верцімага

13 вересня. Бровари. Спорткомплекс БВУФК

«Галичанка» виграла шість попередніх чемпіонатів України, а національний Кубок вона здобуває вчетверте загалом і вдруге поспіль.

«Напередодні Фіналу чотирьох відчували певне хвилювання, адже то були перші змагання після тривалої перерви, пов’язаної з карантином, - каже «Главкому» тренер львів’янок Віталій Андронов. – Раніше з такою ситуацією не зіштовхувалися ніколи. Підготовка до Кубка була незвичною, ми не зіграли достатньої кількості контрольних матчів. Так, певні заготовки в нас були, але можна сказати, що у Броварах ми грали «з листа». Звісно, мали сумніви, чи вдасться втілити в життя наші задуми. Тим паче, що суперники сильні, а на лідерів завжди налаштовуються по-особливому. Тому я задоволений, що на цьому етапі мої дівчата показали дуже високу якість гри.

Тепер налаштовуємося на чемпіонат. Вочевидь будемо грати тим же складом. Якщо підсилимо, то одну-дві позиції дівчатами з нашого училища. Команда у нас молода, середній вік – 17 років і 7 місяців. З цими дівчатами треба два-три роки попрацювати і можна чогось досягати на міжнародному рівні. Хотілося б зберегти один склад на тривалий час. Тоді, можливо, зможемо замахнутися на єврокубок. Цьогоріч ми теж заявилися в Кубок виклику, найслабший поміж континентальних турнірів. Але будемо виступати саме там, щоб якомога далі зайти і отримати міжнародний досвід».

«Ми готувалися найперше до «Дніпрянки», - говорить наставник «ТНЕУ-Енерго» Андрій Верцімага. – А щодо фіналу ілюзій не мали. Розуміли, що хто б туди не вийшов – «Галичанка» чи «Реал» - нам буде важко. Тому приємно, що з завданням ми впоралися, причому виграли переконливо, після чого ніхто не скаже, що ми вийшли у фінал випадково. Я задоволений усіма нашими гравчинями. Показово, що за підсумками півфіналу представникам Федерації гандболу було важко визначити найкращу в нашому складі. Бо всі зіграли просто чудово.

А перед фіналом попрохав дівчат, щоб ми виглядали достойними статусу матчу. Думаю, з цим завданням вони впоралися. Нас не розгромили, фрагментами ми демонстрували доволі непогану гру. Тепер хотілося б вірити, що на нашу команду звернуть більшу увагу. Дівчата здатні виступати в Суперлізі хоч вже, але бракує фінансових можливостей. Через них, власне, чотири гандболістки після цього фіналу збираються завершити кар’єру. Хочеться вірити, що вони ще змінять свою думку. А якщо ні, будемо готувати молодь і боротися за перемогу у вищій лізі».

За підсумками Фіналу чотирьох організатори назвали найкращих гравців турніру в різних номінаціях. Найкращою воротаркою стала Софія Гуменюк з «ТНЕУ-Енерго», півсередньою – Світлана Аксьонова («Реал»), крайньою – Юлія Макарова («Реал»), розігруючою – Мар’яна Маркевич («Галичанка»), захисницею – Тетяна Поляк («Галичанка»). Звання найціннішої гравчині турніру отримала тернополянка Ольга Костецька-Сухецька.