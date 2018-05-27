Збірна України cтала чемпіоном юнацької Євроліги з баскетболу
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Розсилка
Наша команда 2002 р.н. перемогла в дивізіоні ЄЮБЛ серед суперників 2001 р.н.
Юнацька збірна України 2002 р.н. перемогла в дивізіоні 2 Європейської юнацької баскетбольної ліги серед команд 2001 р.н.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Наші хлопці перемогли суперників з російського Красноярська (67:38), норвезької Сандвіки (77:59) та естонського ТТУ (79:55).
Нагадаємо, що команда українця Липового невдало стартувала в півфіналі чемпіонату Греції з баскетболу.
Європейська юнацька баскетбольна ліга
Юнаки-2001
ТТУ (Естонія) – Україна – 55:79 (11:9, 13:30, 20:15, 11:25)
Найрезультативніші в України: Мелашич – 24о,9пд; Ковляр – 23о, 7пр.
Сандвіка (Норвегія) – Україна – 59:77 (19:17, 17:14, 11:24, 12:22)
Найрезультативніші в України: Ковляр – 18о,5пр; Івашов – 14о.
Україна – Красноярськ (Росія) – 67:38 (19:11, 13:11, 18:3, 17:13)
Найрезультативніші в України: Соловей – 16о,7пд; Литвинов – 11о, 7пд.