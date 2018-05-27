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    Збірна України cтала чемпіоном юнацької Євроліги з баскетболу

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    Юнацька збірна України з баскетболу. Фото: ФБУ - Збірна України cтала чемпіоном юнацької Євроліги з баскетболу
    Юнацька збірна України з баскетболу. Фото: ФБУ

    Наша команда 2002 р.н. перемогла в дивізіоні ЄЮБЛ серед суперників 2001 р.н.

    Юнацька збірна України 2002 р.н. перемогла в дивізіоні 2 Європейської юнацької баскетбольної ліги серед команд 2001 р.н.

    Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

    Наші хлопці перемогли суперників з російського Красноярська (67:38), норвезької Сандвіки (77:59) та естонського ТТУ (79:55).

    Нагадаємо, що команда українця Липового невдало стартувала в півфіналі чемпіонату Греції з баскетболу.

    Європейська юнацька баскетбольна ліга

    Юнаки-2001

    ТТУ (Естонія) – Україна – 55:79 (11:9, 13:30, 20:15, 11:25)
    Найрезультативніші в України: Мелашич – 24о,9пд; Ковляр – 23о, 7пр.

    Сандвіка (Норвегія) – Україна – 59:77 (19:17, 17:14, 11:24, 12:22)
    Найрезультативніші в України: Ковляр – 18о,5пр; Івашов – 14о.

    Україна – Красноярськ (Росія) – 67:38 (19:11, 13:11, 18:3, 17:13)
    Найрезультативніші в України: Соловей – 16о,7пд; Литвинов – 11о, 7пд.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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