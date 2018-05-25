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    Команда українця Липового невдало стартувала в півфіналі чемпіонату Греції з баскетболу

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    Фото: ФБУ - Команда українця Липового невдало стартувала в півфіналі чемпіонату Греції з баскетболу
    Фото: ФБУ

    Наш баскетболіст за 19:57 набрав три очка, зробив одне перехоплення

    «Промітеас» захисника збірної України Олександра Липового програв «Олімпіакосу» в першому матчі півфіналу чемпіонату Греції – 71:108.

    Наш баскетболіст за 19:57 набрав три очка, зробив одне перехоплення.

    Наступний матч команди зіграють 26 травня, передає прес-служба Федерації баскетболу України.

    Нагадаємо, напередодні Липового було названо в розширеному списку кандидатів у національну збірну України на заключні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу.

    Раніше повідомлялося, що український форвард Богдан Близнюк пройшов перегляд у клубі НБА «Детройт Пістонз».

    Як відомо, національна чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 під проводом Олега Юшкіна 25-го травня з Одеси вилетіла до Польщі, де зіграє товариський турнір.

    Збірна України баскетбол НБА
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