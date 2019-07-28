Баскетбольну майку Обами продадуть з аукціону



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Баскетбольна майка Барака Обами Твіттер

Майбутній президент США грав у ній під час навчання в школі

На аукціоні в США продадуть шкільну баскетбольну майку Барака Обами.

Стартова ціна лоту становить 25 тисяч доларів. Однак організатори розраховують отримати принаймні 100 тисяч, інформує CBS News.

Майбутній президент США грав у цій майці під час навчання в школі «Пунаху» в Гонолулу на Гаваях.

Торги по цьому лоту відбудуться 17 серпня.