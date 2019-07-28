  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Баскетбольну майку Обами продадуть з аукціону

    • Розсилка
    Баскетбольна майка Барака Обами - Баскетбольну майку Обами продадуть з аукціону
    Баскетбольна майка Барака Обами
    Твіттер

    Майбутній президент США грав у ній під час навчання в школі

    На аукціоні в США продадуть шкільну баскетбольну майку Барака Обами.

    Стартова ціна лоту становить 25 тисяч доларів. Однак організатори розраховують отримати принаймні 100 тисяч, інформує CBS News.

    Майбутній президент США грав у цій майці під час навчання в школі «Пунаху» в Гонолулу на Гаваях.

    Читайте також: Лідер «Дніпра» продовжить клубну кар’єру в Туреччині

    Торги по цьому лоту відбудуться 17 серпня.  

    Читайте також
    Барак Обама баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ