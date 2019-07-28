Баскетбольну майку Обами продадуть з аукціону
Баскетбольна майка Барака Обами
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Майбутній президент США грав у ній під час навчання в школі
На аукціоні в США продадуть шкільну баскетбольну майку Барака Обами.
Стартова ціна лоту становить 25 тисяч доларів. Однак організатори розраховують отримати принаймні 100 тисяч, інформує CBS News.
Майбутній президент США грав у цій майці під час навчання в школі «Пунаху» в Гонолулу на Гаваях.
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Торги по цьому лоту відбудуться 17 серпня.