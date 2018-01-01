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    Збірна України може провести спаринги проти Саудівської Аравії і Японії в Іспанії

    Зі збірною Японії поки немає остаточної домовленості
    Товариські матчі збірної України проти Саудівської Аравії і Японії можуть відбудуться в Іспанії. Марбелья і Малага знаходяться в списку можливих варіантів. Матч з Саудівською Аравією запланований на 23 березня, а проти Японії - на 27 березня. Зі збірною Японії поки немає остаточної домовленості. Раніше повідомлялося, що збірна України
    • Сьогодні, 13:57
    • Розсилка
    Фото: ФФУ
    Фото: ФФУ

    Зі збірною Японії поки немає остаточної домовленості

    Товариські матчі збірної України проти Саудівської Аравії і Японії можуть відбудуться в Іспанії.

    Марбелья і Малага знаходяться в списку можливих варіантів.

    Матч з Саудівською Аравією запланований на 23 березня, а проти Японії - на 27 березня.

    Зі збірною Японії поки немає остаточної домовленості.

    Раніше повідомлялося, що збірна України може зіграти з Єгиптом, Саудівською Аравією і Туреччиною.

    Раніше повідомлялося, що Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії провести спаринг із збірною України.

    Нагадаємо, збірна України планує провести чотири спаринги до старту ЧС-2018.

    Джерело: zbirna.com

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