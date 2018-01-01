Збірна України може провести спаринги проти Саудівської Аравії і Японії в Іспанії

Зі збірною Японії поки немає остаточної домовленості

Товариські матчі збірної України проти Саудівської Аравії і Японії можуть відбудуться в Іспанії. Марбелья і Малага знаходяться в списку можливих варіантів. Матч з Саудівською Аравією запланований на 23 березня, а проти Японії - на 27 березня. Зі збірною Японії поки немає остаточної домовленості. Раніше повідомлялося, що збірна України