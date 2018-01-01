Збірна України може провести спаринги проти Саудівської Аравії і Японії в Іспанії
- Сьогодні, 13:57
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Фото: ФФУ
Зі збірною Японії поки немає остаточної домовленості
Товариські матчі збірної України проти Саудівської Аравії і Японії можуть відбудуться в Іспанії.
Марбелья і Малага знаходяться в списку можливих варіантів.
Матч з Саудівською Аравією запланований на 23 березня, а проти Японії - на 27 березня.
Зі збірною Японії поки немає остаточної домовленості.
Раніше повідомлялося, що збірна України може зіграти з Єгиптом, Саудівською Аравією і Туреччиною.
Раніше повідомлялося, що Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії провести спаринг із збірною України.
Нагадаємо, збірна України планує провести чотири спаринги до старту ЧС-2018.
Джерело: zbirna.com