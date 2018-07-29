Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
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Чоловіча збірна України U-18 візьме участь у чемпіонаті Європи
26 липня підопічні Дмитра Маркова вирушили до Риги на Чемпіонат Європи.
Про це повідомила Федерація баскетболу України.
Чемпіонат Європи U-18 у Дивізіоні А проходить з 28 липня по 5 серпня у Латвії.
Команди групи С, до якої входить і Україна, змагаються у Лієпаї.
Суперниками збірної України на груповому етапі є команди Іспанії, Фінляндії та Боснії і Герцеговини.
Нагадаємо, що збірна України U-18 зазнала поразки в стартовому матчі Євробаскету, програвши збірній Фінляндії.
Збірна України виступає у такому складі:
Склад чоловічої збірної України U-18
Даниїл Чернега – Hospitalet, Іспанія, перший тренер Наталія Чучка
Віталій Шорсткий – Хімік, перший тренер Олег Єфімчук,
Моїсей Кім – ДВУФК-Дніпро, перші тренери Михайло Промисловський, Віталій Гуторов,
Владислав Орзул – ДВУФК-Дніпро, перший тренер Олексій Очеретний
Ростислав Новицькій – JSF Nanterre, Франція, перший тренер Андрій Деник,
Денис Клевзуник – Хімік, перший тренер Володимир Машира,
Ярослав Швець – Київ-Баскет, перший тренер Віктор Бірюков
Володимир Марковецький – Жальгіріс, Литва, перший тренер Павло Піскарьов
Артур Фреш-Стаханов – Хімік, перший тренер Геннадій Водовоз,
Євген Сорочан – ДВУФК-Дніпро, перший тренер Артур Гоголев,
Ілля Заєць – Київ-Баскет, перший тренер Здирка Ангеліна Едуардовна
Андрій Грицак – Естудіантес, Іспанія. Перший тренер – Хав’єр Замора.
Головний тренер Дмитро Марков.
Асистенти головного тренера: Павло Агапов, Дмитро Болдаєв.