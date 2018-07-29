Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)



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Збірна України на чемпіонаті Європи U-18. Фото ФБУ

Чоловіча збірна України U-18 візьме участь у чемпіонаті Європи

26 липня підопічні Дмитра Маркова вирушили до Риги на Чемпіонат Європи.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Чемпіонат Європи U-18 у Дивізіоні А проходить з 28 липня по 5 серпня у Латвії.

Команди групи С, до якої входить і Україна, змагаються у Лієпаї.

Суперниками збірної України на груповому етапі є команди Іспанії, Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, що збірна України U-18 зазнала поразки в стартовому матчі Євробаскету, програвши збірній Фінляндії.

Збірна України виступає у такому складі:

Склад чоловічої збірної України U-18

Даниїл Чернега – Hospitalet, Іспанія, перший тренер Наталія Чучка

Віталій Шорсткий – Хімік, перший тренер Олег Єфімчук,

Моїсей Кім – ДВУФК-Дніпро, перші тренери Михайло Промисловський, Віталій Гуторов,

Владислав Орзул – ДВУФК-Дніпро, перший тренер Олексій Очеретний

Ростислав Новицькій – JSF Nanterre, Франція, перший тренер Андрій Деник,

Денис Клевзуник – Хімік, перший тренер Володимир Машира,

Ярослав Швець – Київ-Баскет, перший тренер Віктор Бірюков

Володимир Марковецький – Жальгіріс, Литва, перший тренер Павло Піскарьов

Артур Фреш-Стаханов – Хімік, перший тренер Геннадій Водовоз,

Євген Сорочан – ДВУФК-Дніпро, перший тренер Артур Гоголев,

Ілля Заєць – Київ-Баскет, перший тренер Здирка Ангеліна Едуардовна

Андрій Грицак – Естудіантес, Іспанія. Перший тренер – Хав’єр Замора.

Головний тренер Дмитро Марков.

Асистенти головного тренера: Павло Агапов, Дмитро Болдаєв.