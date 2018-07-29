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    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)

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    Збірна України на чемпіонаті Європи U-18. Фото ФБУ - Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України на чемпіонаті Європи U-18. Фото ФБУ

    Чоловіча збірна України U-18 візьме участь у чемпіонаті Європи

    26 липня підопічні Дмитра Маркова вирушили до Риги на Чемпіонат Європи.

    Про це повідомила Федерація баскетболу України.

    Чемпіонат Європи U-18 у Дивізіоні А проходить з 28 липня по 5 серпня у Латвії.

    Команди групи С, до якої входить і Україна, змагаються у Лієпаї.

    Суперниками збірної України на груповому етапі є команди Іспанії, Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

    Нагадаємо, що збірна України U-18 зазнала поразки в стартовому матчі Євробаскету, програвши збірній Фінляндії.

    Збірна України виступає у такому складі:

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    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)
    Збірна України з баскетболу відправилася на чемпіонаті Європи U-18 (фотогалерея)

    Склад чоловічої збірної України U-18

    Даниїл Чернега – Hospitalet, Іспанія, перший тренер Наталія Чучка
    Віталій Шорсткий – Хімік, перший тренер Олег Єфімчук,
    Моїсей Кім – ДВУФК-Дніпро, перші тренери Михайло Промисловський, Віталій Гуторов,
    Владислав Орзул – ДВУФК-Дніпро, перший тренер Олексій Очеретний
    Ростислав Новицькій – JSF Nanterre, Франція, перший тренер Андрій Деник,
    Денис Клевзуник – Хімік, перший тренер Володимир Машира,
    Ярослав Швець – Київ-Баскет, перший тренер Віктор Бірюков
    Володимир Марковецький – Жальгіріс, Литва, перший тренер Павло Піскарьов
    Артур Фреш-Стаханов – Хімік, перший тренер Геннадій Водовоз,
    Євген Сорочан – ДВУФК-Дніпро, перший тренер Артур Гоголев,
    Ілля Заєць – Київ-Баскет, перший тренер Здирка Ангеліна Едуардовна
    Андрій Грицак – Естудіантес, Іспанія. Перший тренер – Хав’єр Замора.

    Головний тренер Дмитро Марков.
    Асистенти головного тренера: Павло Агапов, Дмитро Болдаєв.

    Збірна України Іспанія тренер
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