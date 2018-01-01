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    Збірна України перемогла у контрольному матчі в Німеччині

    Найрезультативнішим у складі збірної України став Захар Денисов
    Збірна України з гандболу провела перший контрольний матч на зборах в Німеччині. Команда Віталія Андронова виграла 39:36 (23:27) у «Фестенфельдбрюка» - десятої команди групи «Південь» третьої німецької Бундесліги. Найрезультативнішим у складі збірної України став Захар Денисов - 10 голів. Відзначимо і 4 голи Сергія
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    Роман Чичикало. Фото:&nbsp;G&uuml;nther Reger
    Роман Чичикало. Фото: Günther Reger

    Найрезультативнішим у складі збірної України став Захар Денисов

    Збірна України з гандболу провела перший контрольний матч на зборах в Німеччині. Команда Віталія Андронова виграла 39:36 (23:27) у «Фестенфельдбрюка» - десятої команди групи «Південь» третьої німецької Бундесліги.

    Найрезультативнішим у складі збірної України став Захар Денисов - 10 голів. Відзначимо і 4 голи Сергія Онуфрієнка, для якого цей матч став першим після повернення в національну команду.
    Контрольний матч. 6 січня. Фюрстенфельбрюк

    «Фюрстенфельдбрюк» (Німеччина) - збірна України 36:39 (17:23)

    Україна: Чуприна, Деревянкін 1, Терехов; Денисов 10, Полторацький 3, Акименко 6, Кубатко 1, Козакевич 2, Жуков 1, Горіга 2, Онуфрієнко 4, Чичикало 3, Тільте 1, Южбабенко 1, Шевельов 3, Дорощук 1, Бурзак, Северин.

    Нагадаємо, з 11 по 13 січня збірна України в італійському Больцано виступить у кваліфікаційному турнірі до Чемпіонату світу-2019.

    Джерело: xsport.ua

    Німеччина Збірна України Гандбол
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