Збірна України перервала серію поразок на чемпіонатах світу (відео)



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Збірна України IIFH

Наша національна команда здобула першу перемогу на чемпіонатах світу з хокею в останніх семи матчах

Національна збірна України з хокею перемогла команду Нідерландів на чемпіонаті світу в естонському Таллінні. Таким чином наша команда зробила важливий крок, аби зберегти місце в дивізіоні IВ. Також українці перервали шестиматчеву серію поразок на чемпіонатах світу. Востаннє до цього наша команда перемагала збірну Румунії 22 квітня 2018 року.

Нідерланди – Україна - 1:8 (0:1, 1:4, 0:3)

0:1 – Міхнов 19:33

1:1 – Мейсон (Ернесто) 27:23

1:2 – Скрипець (Пересунько, Бабинець) 32:40

1:3 – Мережко (Задоєнко, Даниленко) 32:51

1:4 – Лялька (Толстушко, Міхнов) 33:25

1:5 – Мазур (Григор’єв, Міхнов) 36:00

1:6 – Міхнов (Лялька, Мазур) 44:34

1:7 – Лялька (Міхнов, Пангелов-Юлдашев) 49:49

1:8 – Лялька (Міхнов, Мазур) 58:49

Досить рівна боротьба в поєдинку точилася в першому періоді. Українці розмочили рахунок лише під кінець ігрового часу стартової 20-хвилинки.

Пропри шайбу у відповідь в другому періоді, наші хлопці все ж поступово взяли ігрову ініціативу в свої руки. То ж у відповідь суперники отримали чотири шайби.

Ще три голи в третьому періоді остаточно зафіксували перевагу збірної України.

Наступний матч наша команда грає 2 травня проти Румунії. Початок о 16:30.

Найкращі моменти матчу Нідерланди - Україна

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