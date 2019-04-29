Україна катастрофічно стартувала на чемпіонаті світу з хокею



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Українці закономірно програли японцям і полякам IIHF

Стартових два матчі українці програли з рахунком 5:10

У Таллінні (Естонія) стартував чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1В. На жаль, дива не сталося і в перших двох матчах українці прогнозовано програли. І якщо японцям команда Андрія Срюбка бій дала і навіть за певних розкладів могла розраховувати на овертайм, то поляки українську збірну розтрощили. При цьому відразу п’ять шайб у наші ворота закинув нападник другої ланки Даміан Капіца.

Україна – Японія – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – Гірано (Гірото Сато, Юрі Терао), 04:43. 1:1 – Віталій Лялька (Андрій Міхнов), 08:16. 1:2 – Гірото Сато (Гірано), 12:52. 1:3 – Тецуя Саїто (Накаяшікі, Когеї Сато), 37:42. 2:3 – Пангелов-Юлдашев, 39:46

Україна: Богдан Дяченко; Мережко – Пангелов-Юлдашев, Віталій Лялька – Вадим Мазур – Андрій Міхнов; Петрухно – Толстушко, Гаврик – Микита Буценко – Бабинець; Андрій Григор’єв – Скрипець, Тимур Гриценко – Микита Коваленко – Німенко; Володимир Романенко – Чердак, Пересунько – Дмитро Даниленко – Задоєнко. Тренер – Андрій Срюбко

Японія: Мічікадзу Гата; Ріуїчі Каваї – Ямада, Накаяшікі – Тецуя Саїто – Когеї Сато; Гірото Сато – Гашімото, Гірано – Фуругаші – Юрі Терао, Міношіма – Ґоші Іто, Гіромічі Терао – Кадзума Івамото – Юкі Міура; Гаята – Гашіба, Шіногара – Ґо Танака – Джо Осака. Тренер – Юджі Івамото

Кидки: 22 (6 + 12 + 4) – 26 (12 + 7 + 7)

Штраф: 6 (2 + 2 + 2) – (4 + 2 + 16)

28 квітня. Таллінн. Tondiraba Icehall. 450 глядачів

Польща – Україна – 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Капіца (Вронка, Брик), 15:56. 1:1 – Толстушко (Задоєнко), 17:53. 2:1 – Капіца (Лищарчик, Колуш), 19:02. 3:1 – Домоґала (Яскевич, Матеуш Міхальскі), 22:39. 4:1 – Капіца (Нойпауер), 24:00. 4:2 – Віталій Лялька (Петрухно), 26:26. 5:2 – Капіца (Брик, Нойпауер), 27:07. 6:2 – Коморскі (Ґощінскі), 27:32. 7:2 – Капіца, 41:06. 7:3 – Бабинець (Пересунько, - подв. більш.), 48:56

Польща: Джон Мюррей; Колуш – Яскевич, Малашиньскі – Дзюбінскі – Вронка; Брик – Костек, Капіца – Нойпауер – Лищарчик; Цюра – Патрік Вайда, Єзьорскі – Філіп Коморскі – Ґощінскі; Марзец, Стажинскі, Домоґала, Матеуш Міхальскі. Тренер – Томек Валтонен

Україна: Оґанджанян (Богдан Дяченко, 27:07); Петрухно – Толстушко, Гаврик – Микита Буценко – Бабинець; Мережко – Пангелов-Юлдашев, Віталій Лялька – Вадим Мазур – Андрій Міхнов; Андрій Григор’єв – Скрипець, Тимур Гриценко – Микита Коваленко – Німенко; Володимир Романенко – Чердак, Пересунько – Дмитро Даниленко – Задоєнко. Тренер – Андрій Срюбко

Кидки: 40 (12 + 11 + 17) – 21 (6 + 7 + 8)

Штраф: 6 (0 + 2 + 4) – 10 (0 + 2 + 8)

29 квітня. Таллінн. Tondiraba Icehall. 579 глядачів

Польща з двома перемогами лідирує. Другими сенсаційно ідуть румуни, які перемогли в першому матчі в основний час естонців, а в другому в овертаймі здолали японців.

У третьому турі Україна 1 травня зіграє з голландцями, які теж стартових два поєдинки програли.