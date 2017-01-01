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    Збірна України підготовку до товариських матчів з Італією проводить під Києвом

    Футзальна чоловіча команда приступила до тренувань у Броварах
    У середу, 29 листопада, у спортивному комплексі Броварського вищого училища фізичної культури відбулося перше тренування національної збірної України з футзалу. Підопічні Олександра Косенка зібралися у повному складі, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Під Києвом збірна базуватиметься до 2 грудня. Після цього у неділю
    • Вчора, 18:01
    • Розсилка

    Футзальна чоловіча команда приступила до тренувань у Броварах

    У середу, 29 листопада, у спортивному комплексі Броварського вищого училища фізичної культури відбулося перше тренування національної збірної України з футзалу.

    Підопічні Олександра Косенка зібралися у повному складі, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    Під Києвом збірна базуватиметься до 2 грудня.

    Після цього у неділю «жовто-сині» візьмуть курс на Харків.

    З понеділка збірна готуватиметься до двох міжнародних поєдинків проти збірної Італії, які відбудуться 5-6 грудня о 18:30.

    Нагадаємо, участь у зборі беруть наступні виконавці:

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    воротарі: Євген Іваняк («Діна», Росія), Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія);

    польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – «Столиця», Білорусь), Володимир Разуванов («Діна», Росія), Микола Білоцерківець («Норільський Нікель», Росія), Сергій Журба («ХІТ»), Олександр Педяш, Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрій Лисенко (усі – «Сокіл»), Ігор Корсун, Михайло Зварич (обидва – «Ураган»).

    Нагадаємо, українська та російська команди потрапили до однієї групи на турнірі з футзалу.

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