Збірна України підготовку до товариських матчів з Італією проводить під Києвом
- Вчора, 18:01
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Футзальна чоловіча команда приступила до тренувань у Броварах
У середу, 29 листопада, у спортивному комплексі Броварського вищого училища фізичної культури відбулося перше тренування національної збірної України з футзалу.
Підопічні Олександра Косенка зібралися у повному складі, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Під Києвом збірна базуватиметься до 2 грудня.
Після цього у неділю «жовто-сині» візьмуть курс на Харків.
З понеділка збірна готуватиметься до двох міжнародних поєдинків проти збірної Італії, які відбудуться 5-6 грудня о 18:30.
Нагадаємо, участь у зборі беруть наступні виконавці:
воротарі: Євген Іваняк («Діна», Росія), Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія);
польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – «Столиця», Білорусь), Володимир Разуванов («Діна», Росія), Микола Білоцерківець («Норільський Нікель», Росія), Сергій Журба («ХІТ»), Олександр Педяш, Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрій Лисенко (усі – «Сокіл»), Ігор Корсун, Михайло Зварич (обидва – «Ураган»).
Нагадаємо, українська та російська команди потрапили до однієї групи на турнірі з футзалу.