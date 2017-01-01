Збірна України підготовку до товариських матчів з Італією проводить під Києвом

Футзальна чоловіча команда приступила до тренувань у Броварах

У середу, 29 листопада, у спортивному комплексі Броварського вищого училища фізичної культури відбулося перше тренування національної збірної України з футзалу. Підопічні Олександра Косенка зібралися у повному складі, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Під Києвом збірна базуватиметься до 2 грудня. Після цього у неділю