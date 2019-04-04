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    Збірна України піднялася в рейтинзі ФІФА

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    Україна - Португалія - Збірна України піднялася в рейтинзі ФІФА
    Україна - Португалія
    ФІФА

    Наша футбольна національна команда входить в топ-30 у світі

    Національна збірна України з футболу піднялася на три позиції в новому рейтинзі ФІФА. Тепер наша команда 27-ма з 1493-ма очками.

    Очолюють рейтинг збірні Бельгії, Франції та Бразилії. Суперники нашої команди в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Португалія на сьомій сходинці, Сербія на 29-й, Люксембург – 86-й, Литва – 132-а

    Рейтинг ФІФА

    Топ-10
    1.Бельгія – 1737
    2. Франція – 1734
    3. Бразилія – 1676
    4. Англія – 1646
    5. Хорватія – 1621
    6. Уругвай – 1613
    7. Португалія – 1607
    8. Швейцарія – 1604
    9. Іспанія – 1601
    10. Данія – 1586

    27. Україна – 1493
    29. Сербія – 1484
    86. Люксембург – 1277
    132. Литва – 1102

    Нагадаємо, збірна України стартувала в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року виїзною нічиєю проти Португалії та гостьовою перемогою в Люксембурзі – 2:1.

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