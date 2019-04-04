Збірна України піднялася в рейтинзі ФІФА



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Україна - Португалія ФІФА

Наша футбольна національна команда входить в топ-30 у світі

Національна збірна України з футболу піднялася на три позиції в новому рейтинзі ФІФА. Тепер наша команда 27-ма з 1493-ма очками.

Очолюють рейтинг збірні Бельгії, Франції та Бразилії. Суперники нашої команди в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Португалія на сьомій сходинці, Сербія на 29-й, Люксембург – 86-й, Литва – 132-а

Рейтинг ФІФА

Топ-10

1.Бельгія – 1737

2. Франція – 1734

3. Бразилія – 1676

4. Англія – 1646

5. Хорватія – 1621

6. Уругвай – 1613

7. Португалія – 1607

8. Швейцарія – 1604

9. Іспанія – 1601

10. Данія – 1586

27. Україна – 1493

29. Сербія – 1484

86. Люксембург – 1277

132. Литва – 1102

Нагадаємо, збірна України стартувала в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року виїзною нічиєю проти Португалії та гостьовою перемогою в Люксембурзі – 2:1.