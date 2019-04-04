Збірна України піднялася в рейтинзі ФІФА
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Розсилка
Наша футбольна національна команда входить в топ-30 у світі
Національна збірна України з футболу піднялася на три позиції в новому рейтинзі ФІФА. Тепер наша команда 27-ма з 1493-ма очками.
Очолюють рейтинг збірні Бельгії, Франції та Бразилії. Суперники нашої команди в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Португалія на сьомій сходинці, Сербія на 29-й, Люксембург – 86-й, Литва – 132-а
Рейтинг ФІФА
Топ-10
1.Бельгія – 1737
2. Франція – 1734
3. Бразилія – 1676
4. Англія – 1646
5. Хорватія – 1621
6. Уругвай – 1613
7. Португалія – 1607
8. Швейцарія – 1604
9. Іспанія – 1601
10. Данія – 1586
27. Україна – 1493
29. Сербія – 1484
86. Люксембург – 1277
132. Литва – 1102
Нагадаємо, збірна України стартувала в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року виїзною нічиєю проти Португалії та гостьовою перемогою в Люксембурзі – 2:1.