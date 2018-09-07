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    Збірна України прибула до Львова та розпочала підготовку до матчу зі Словаччиною

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    Фото Павла Кубанова - Збірна України прибула до Львова та розпочала підготовку до матчу зі Словаччиною
    Фото Павла Кубанова

    У п'ятницю гравці команди не отримуватимуть серйозних навантажень

    Сьогоднішній день національна команда України з футболу розпочала з підйому о 9:15.

    Після сніданку, о 10:00 «синьо-жовті» вирушили з готелю у Зліні до аеропорту Брно, інформує прес-секретар національної команди Олександр Гливинський.

    Політ до Львова тривав близько години, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Після приземлення у столиці Галичини збірники відчули на собі гостинність і щирість місцевих мешканців, чимало з яких прийшли привітати команду з перемогою у Чехії, а заразом і сфотографуватися.

    З аеропорту автобус повіз збірну до нового місця дислокації – готелю, що розташований у самому серці древнього Львова.

    В аеропорту залишився лише Євген Хачеріді, який, як відомо, не може допомогти команді через травму.

    У п’ятницю відновлювально-тренувальний процес гравці будуть виконувати у двох групах. Гравці, які розпочали вчорашню гру у стартовому складі, матимуть фітнес-заняття із тренером з фізпідготовки Іваном Баштовим. Решта тренуватимуться увечері на стадіоні «Україна».

    Уже у суботу у «синьо-жовтих» передматчеве тренування на «Арені Львів», яке розпочнеться о 15:00. За півгодини до цього головний тренер Андрій Шевченко разом з одним із гравців зустрінеться з представниками мас-медіа у конференц-залі стадіону.

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