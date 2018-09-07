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    Хачеріді залишив розташування збірної та не зіграє зі Словаччиною

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    Євген Хачеріді. Фото ФФУ - Хачеріді залишив розташування збірної та не зіграє зі Словаччиною
    Євген Хачеріді. Фото ФФУ

    Причина – розтягнення м'язу стегна

    Захисник збірної України Євген Хачеріді вибув із підготовчого процесу до матчу зі Словаччиною через ушкодження.

    Про це повідомив через сайт ФФУ прес-секретар національної команди Олександр Гливинський.

    Напередодні під час ранкової розминки у день матчу зі збірною Чехії Євген відчув дискомфорт.

    Як з'ясувалося, у гравця – розтягнення м'язу стегна.

    Стало зрозуміло, що Хачеріді не зможе допомогти національній команді у матчі з чехами, однак замінити його у заявці на матч із 23-х гравців на іншого виконавця (Василя Кравця) не дозволяв регламент змагань.

    У п’ятницю, 7 вересня, Хачеріді разом із командою вилетів чартерним рейсом із Брно.

    Коли літак приземлився у Львові, захисник попрощався з партнерами по команді, продовживши політ до Києва разом із делегацією ФФУ.

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