Збірна України проведе відкрите тренування на ОСК «Металіст»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України з футболу. Фото: ФФУ

Пройти на стадіон можна буде з 17:00, 28 травня

Збірна України розпочала підготовку до травнево-червневих товариських матчів, які вона проведе проти збірних Марокко й Албанії.

У понеділок, 28 травня, на стадіоні «Металіст» у Харкові команда Андрія Шевченка проведе відкрите тренування, повідомляє прес-служба ФФУ.

Вона буде відкрита для всіх бажаючих. Пройти на стадіон можна буде з 17:00, о 17:30 розпочнеться розіграш призів для вболівальників, а з 18:00 стартує саме тренування гравців.

Матч збірної України проти Марокко намічений на 31 травня, гра з албанцями відбудеться 2 червня.

Нагадаємо, що збірна України розпочала тренування під керівництвом Андрія Шевченка.