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    Збірна України проведе відкрите тренування на ОСК «Металіст»

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    Збірна України з футболу. Фото: ФФУ - Збірна України проведе відкрите тренування на ОСК «Металіст»
    Збірна України з футболу. Фото: ФФУ

    Пройти на стадіон можна буде з 17:00, 28 травня

    Збірна України розпочала підготовку до травнево-червневих товариських матчів, які вона проведе проти збірних Марокко й Албанії.

    У понеділок, 28 травня, на стадіоні «Металіст» у Харкові команда Андрія Шевченка проведе відкрите тренування, повідомляє прес-служба ФФУ.

    Вона буде відкрита для всіх бажаючих. Пройти на стадіон можна буде з 17:00, о 17:30 розпочнеться розіграш призів для вболівальників, а з 18:00 стартує саме тренування гравців.

    Матч збірної України проти Марокко намічений на 31 травня, гра з албанцями відбудеться 2 червня.

    Нагадаємо, що збірна України розпочала тренування під керівництвом Андрія Шевченка.

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