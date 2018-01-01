Збірна України розгромила клуб Екстра-ліги у товариському поєдинку

Тепер на футзальну команду країни очікують протистояння з Казахстаном

Збірна України з футзалу провела перший з двох запланованих напередодні чемпіонату Європи контрольних матчів. Суперником головної команди була команда Екстра-ліги «ІнБев/НПУ». За домовленістю гра проходила у форматі трьох таймів, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Товариський матч з футзалу Збірна України –