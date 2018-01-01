Збірна України розгромила клуб Екстра-ліги у товариському поєдинку
- Сьогодні, 09:37
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Тепер на футзальну команду країни очікують протистояння з Казахстаном
Збірна України з футзалу провела перший з двох запланованих напередодні чемпіонату Європи контрольних матчів.
Суперником головної команди була команда Екстра-ліги «ІнБев/НПУ».
За домовленістю гра проходила у форматі трьох таймів, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Товариський матч з футзалу
Збірна України – «ІнБев/НПУ» – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Голи: Михайло Грицина, Шотурма, Білоцерківець (дубль), Королишин – Мороховець.
За три дні збірна України проведе наступний товариський поєдинок. Опонентом української команди стане збірна Казахстану.
Нагадаємо, збірна України продовжує підготовку до Євро-2018.
А перед тим тренери збірної України з футзалу визначилися з гравцями, на яких розраховують перед Євро-2018.