  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірна України розгромила клуб Екстра-ліги у товариському поєдинку

    Тепер на футзальну команду країни очікують протистояння з Казахстаном
    Збірна України з футзалу провела перший з двох запланованих напередодні чемпіонату Європи контрольних матчів. Суперником головної команди була команда Екстра-ліги «ІнБев/НПУ». За домовленістю гра проходила у форматі трьох таймів, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Товариський матч з футзалу Збірна України –
    • Сьогодні, 09:37
    • Розсилка
    Фото АФУ
    Фото АФУ

    Тепер на футзальну команду країни очікують протистояння з Казахстаном

    Збірна України з футзалу провела перший з двох запланованих напередодні чемпіонату Європи контрольних матчів.

    Суперником головної команди була команда Екстра-ліги «ІнБев/НПУ».

    За домовленістю гра проходила у форматі трьох таймів, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    Товариський матч з футзалу

    Збірна України – «ІнБев/НПУ» – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

    Голи: Михайло Грицина, Шотурма, Білоцерківець (дубль), Королишин – Мороховець.

    За три дні збірна України проведе наступний товариський поєдинок. Опонентом української команди стане збірна Казахстану.

    Нагадаємо, збірна України продовжує підготовку до Євро-2018.

    А перед тим тренери збірної України з футзалу визначилися з гравцями, на яких розраховують перед Євро-2018.

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ