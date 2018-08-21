Збірна України стала шостою на чемпіонаті Європи з гандболу (U-18)
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Турнір українці завершили поразкою від словаків
Юніорська збірна України посіла підсумкове шосте місце на чемпіонаті Європи (U-18) з гандболу серед команд другого дивізіону.
Турнір приймав австрійський Тульн, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
У матчі за п'яте місце команда Михайла Цапа зазнала поразки від Словаччини.
Словаччина – Україна – 32:25 (16:13)
Усього у семи матчах турніру українці здобули три перемоги, зазнали двох поразок та одну гру завершили нічиєю.
Нагадаємо, на груповій стадії українська команда стала третьою, за різницею голів пропустивши вперед Туреччину.
Матчі збірної України на турнірі:
Чехія – Україна – 27:21
Україна – Туреччина – 36:36
Україна – Велика Британія – 41:17
Ірландія – Україна – 17:63
Чорногорія – Україна – 26:27
Україна - Латвія – 35:23
Словаччина – Україна – 32:25