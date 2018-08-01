Збірна України (U-16) виявилася слабшою за однолітків з Грузії у товариській грі



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Фото ФБУ

На відміну від першої зустрічі, у другій українці поступилися

Чоловіча кадетська збірна України U-16 програла команді Грузії у другому контрольному поєдинку у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Другий матч суперників почався за іншим сценарієм. Гості швидко адаптувалися на майданчику та захопили ініціативу. Відчутна перевага у реалізації та на підбираннях матеріалізувалася у 12 очок різниці у рахунку.

Невдалий початок не надломив українців. На початку другої чверті Ковляр реалізував першу дальню спробу. За мить він же реалізував прорив. Згодом після ще одного влучного триочокового Ковляра різниця скоротилася до семи очок.

Це виявилося максимальним здобутком українців за цю частину поєдинку. Грузини знову збільшили дистанцію. Фінальний у першій половині триочковий Івашова зафіксував загальне відставання у дев’ять очок.

Українці по перерві поступово скорочували відставання. За третю чверть українці відіграли ще сім очок. Загальна різниця на заключну чверть становила лише два очка.

Втім, вирішальний ривок до перемоги було зробити важко. Суперник все ще переважав господарів. Більшу частину заключної чверті грузини не дозволяли господарям остаточно вирівняти гру.

Триочкові від Івашова та Ковляра дозволили українцям наздогнати суперника – 65:65. Правда, суперник одразу відповів своїм дальнім влучанням. Неточність у реалізації заключних атак та програш підбирання не дозволили українцям вирвати перемогу.

Україна – Грузія – 69:75 (11:23, 17:14, 20:13, 21:25)

Уже 9 серпня українська збірна стартує на чемпіонаті Європи у Сараєво.

Нагадаємо, збірна України U-16 виграла у першому контрольному матчі.