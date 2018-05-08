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    Збірна України (U-18) розпочала футбольний турнір у Словаччині з розгромної поразки

    Українці поступилися команді Чехії
    Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) програла команді Чехії у першому поєдинку міжнародного турніру. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Напередодні підопічні Сергія Попова зіграли перший матч на турнірі «Кубок Словаччини». Старт вийшов не найкращим для «синьо-жовтих»,
    • Сьогодні, 11:30
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    Сергій Попов. Фото ФФУ
    Сергій Попов. Фото ФФУ

    Українці поступилися команді Чехії

    Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) програла команді Чехії у першому поєдинку міжнародного турніру.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Напередодні підопічні Сергія Попова зіграли перший матч на турнірі «Кубок Словаччини».

    Старт вийшов не найкращим для «синьо-жовтих», які тричі пропустили і нічим не змогли відповісти чехам.

    Україна (U-18) – Чехія (U-18) – 0:3

    Голи: 36, 53, 77.

    Україна U-18: Лтайф, Слива (Азізов, 58), Тягло, Муравський, Агапов, Горін (Гейко, 80+1), Харжевський (Сирота, 67), Желізко (Панчишин, 41), Лях (Холод, 41), Сікан, Ісаєнко (Алефіренко, 67).

    У паралельному матчі групи збірна США розгромила команду Казахстану з рахунком 8:0.

    Саме з американцями зіграють наступну зустріч підопічні Сергія Попова.

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