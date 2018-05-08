Збірна України (U-18) розпочала футбольний турнір у Словаччині з розгромної поразки

Українці поступилися команді Чехії

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) програла команді Чехії у першому поєдинку міжнародного турніру. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Напередодні підопічні Сергія Попова зіграли перший матч на турнірі «Кубок Словаччини». Старт вийшов не найкращим для «синьо-жовтих»,