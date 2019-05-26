Збірна України U-18 виграла міжнародний турнір з баскетболу 3х3



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Збірна України U-18 з баскетболу 3х3 ФБУ

Наші хлопці перемогли на змаганнях в словацькому Кошице

Юніорська збірна України з баскетболу 3х3 перемогла на турнірі 3x3 Central Europe Tour у словацькому Кошице.

Наші хлопці виграли всі п’ять матчів, у яких загалом набрали 109 очок. Українці перемагали виключно команди господарів змагань: Šrúby Gelnica (22:0), Králiky (22:0), FRANKSVSK U17 (21:0), StreetBallers (22:5), Králiky (22:1), інформує ФБУ.

У складі нашої команди грали Олександр Сидорук (перший тренер Ангеліна Здирка), Микита Константиновський (перший тренер Андрій Денник), Юрій Романовський (перший тренер Микола Неухацький), Володимир Шевчук (перший тренер Сергій Смітюх).

Наша команда готується до чемпіонату світу U-18, який стартує за сім днів у Монголії.

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