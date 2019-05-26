Збірна України з баскетболу 3х3 фінішувала третьою на турнірі в Мінську



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Збірна України з бьаскетболу 3х3 Інстаграм

Наша чоловіча національна команда виступила двома складами на турнірі в Білорусі

Національна чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 виступила двома складами на турнірі Minsk Street Gamez у ході підготовки до чемпіонату світу та Європейських ігор.

Перша команда у складі Олексія Щепкіна, Антона Давидюка, Романа Дмитренка та Сергія Юрченка здобула п’ять перемог у шести матчах, посівши в підсумку третє місце. Українці перемогли білоруські команди Котята (13:3), Ребята (20:7), Сategory (7:4), МанаМана (20:10), A Salam (12:10). У півфіналі поступилися майбутнім переможцям змагань з Білорусі Rookies (6:9).

Друга команда в складі Антона Рочняка, Антона Мусієнка, Дмитра Липовцева, Євгена Балабана також здобула п'ять перемог у шести поєдинках, поступившись у півфіналі. У підсумку четверте місце. Наші хлопці перемогли Cooper black, МанаМана (11:10), Storm (19:7), Ребята (18:3), I-Basket (10:6) та поступилися Mr.Magic (10:11).

Нагадаємо, чемпіонат світу проходитиме в нідерландському Амстердамі 18-23 червня. Європейські ігри прийматиме Мінськ 21-30 червня.

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