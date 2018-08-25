Збірна України (U-18) з футболу зайняла сьоме місце на міжнародному турнірі у Чехії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Кузнецов. Фото ФФУ

В останньому поєдинку на турнірі підопічні Олега Кузнецова обіграли команду ОАЕ

У четвертому для себе матчі на меморіалі Вацлава Єжека «синьо-жовті» взяли гору над збірною ОАЕ – 2:1.

У складі української команди голами відзначилися представники УФК «Карпати» Вадим Мельнійчук і Вадим Гудзинський, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Таким чином, збірна України U-18 посіла сьоме місце на меморіалі, який проходив у Чехії.

Зазначимо, що Олег Кузнецов задіяв на змаганнях експериментальний склад.

Меморіал Вацлава Єжека

Матч за сьоме місце

ОАЕ – Україна – 1:2 (0:2)

Голи: Місрей (54) — Мельнійчук (5), Гудзинський (39).

Україна (U-18): Трубін (Горох, 46), В.Мудрик, Романюк (Якуба, 52), Данилюк, Біблик, Буханевич, Литвиненко (Шамич, 46, Пінчук, 90+1), Мельнійчук, Гудзинський, Гуров (Підручний, 46), Каленчук.

Попереджені: Підручний, В.Мудрик, Біблик.

Раніше повідомлялося, що збірна України (U-18) з футболу нарешті здобула першу перемогу на Меморіалі Вацлава Єжека.