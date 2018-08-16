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    Збірна України (U-18) здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи з гандболу

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    Фото ФГУ - Збірна України (U-18) здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи з гандболу
    Фото ФГУ

    Цього разу українці розгромили однолітків з Ірландії

    Юніорська збірна України (U-18) здобула ще одну розгромну перемогу на чемпіонаті Європи-2018 з гандболу серед команд другого дивізіону, що проходить в австрійському Тульні.

    Команда Михайла Цапа не залишила жодних шансів Ірландії – 63:17, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Ірландці вже двічі на турнірі пропускали більше 50 голів – від Туреччини та Чехії, але до України забивати більше 60 голів за гру ще не вдавалось жодній з команд.

    У складі нашої збірної голами відзначились всі гравці, крім воротарів.

    Ірландія (U-18) – Україна (U-18) – 17:63 (7:32)

    Дві найкращі команди групи А вийдуть до півфіналу. Ще два півфіналісти визначаться серед команд групи В.

    Щоб вийти до півфіналу для збірної України потрібні три умови: перемога в останньому турі над Чорногорією, поразка Туреччини в останньому турі від Чехії, а також перевага України над турками у різниці голів.

    Зараз українці мають +64 голи, а у турків – +73.

    Раніше повідомлялося, що збірна України (U-18) здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи з гандболу.

    чемпіонат Європи Збірна України Гандбол
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