Збірна України (U-18) здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи з гандболу
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Розсилка
Цього разу українці розгромили однолітків з Ірландії
Юніорська збірна України (U-18) здобула ще одну розгромну перемогу на чемпіонаті Європи-2018 з гандболу серед команд другого дивізіону, що проходить в австрійському Тульні.
Команда Михайла Цапа не залишила жодних шансів Ірландії – 63:17, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Ірландці вже двічі на турнірі пропускали більше 50 голів – від Туреччини та Чехії, але до України забивати більше 60 голів за гру ще не вдавалось жодній з команд.
У складі нашої збірної голами відзначились всі гравці, крім воротарів.
Ірландія (U-18) – Україна (U-18) – 17:63 (7:32)
Дві найкращі команди групи А вийдуть до півфіналу. Ще два півфіналісти визначаться серед команд групи В.
Щоб вийти до півфіналу для збірної України потрібні три умови: перемога в останньому турі над Чорногорією, поразка Туреччини в останньому турі від Чехії, а також перевага України над турками у різниці голів.
Зараз українці мають +64 голи, а у турків – +73.
Раніше повідомлялося, що збірна України (U-18) здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи з гандболу.