Збірна України (U-18) здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи з гандболу



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Фото ФГУ

Цього разу українці розгромили однолітків з Ірландії

Юніорська збірна України (U-18) здобула ще одну розгромну перемогу на чемпіонаті Європи-2018 з гандболу серед команд другого дивізіону, що проходить в австрійському Тульні.

Команда Михайла Цапа не залишила жодних шансів Ірландії – 63:17, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Ірландці вже двічі на турнірі пропускали більше 50 голів – від Туреччини та Чехії, але до України забивати більше 60 голів за гру ще не вдавалось жодній з команд.

У складі нашої збірної голами відзначились всі гравці, крім воротарів.

Ірландія (U-18) – Україна (U-18) – 17:63 (7:32)

Дві найкращі команди групи А вийдуть до півфіналу. Ще два півфіналісти визначаться серед команд групи В.

Щоб вийти до півфіналу для збірної України потрібні три умови: перемога в останньому турі над Чорногорією, поразка Туреччини в останньому турі від Чехії, а також перевага України над турками у різниці голів.

Зараз українці мають +64 голи, а у турків – +73.

Раніше повідомлялося, що збірна України (U-18) здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи з гандболу.