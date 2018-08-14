Збірна України (U-18) здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи з гандболу



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Фото ФГУ

Українці розгромили британців

Юніорська збірна України (U-18) здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2018 з гандболу серед команд другого дивізіону, що проходить в австрійському Тульні.

Команда Михайла Цапа розгромила Велику Британію, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Уже у першому таймі українці пішли у відрив (21:7), а у другій половині довели збільшили перевагу до підсумкових «+ 24». Остаточний рахунок гри – 41:17.

На груповій стадії українська команда ще зіграє проти Ірландії та Чорногорії.

Україна (U-18) - Велика Британія (U-18) 41:17 (21:7)

Дві найкращі команди групи А вийдуть до півфіналу. Ще два півфіналіста визначаться серед команд групи В (Словаччина, Австрія, Нідерланди, Латвія, Косово, Болгарія).

У вівторок, 14 серпня, на турнірі день перепочинку.

Збірна України наразі ж займає четверте місце, відстаючи від другого місця, яке займає Туреччина на два очки (п’ять проти трьох).

Нагадаємо, збірна України (U-18) стартувала з поразки та нічиєї на першості Європи.