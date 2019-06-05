Збірна України в меншості перемогла на Меморіалі Лобановського
Молодіжна збірна України більшу частину вирішального матчу грала вдесятьох
Молодіжна збірна України U-21 перемогла в Києві одноліток з команди Ізраїлю в фінальному матчі Меморіалу Лобановського. З 37-ї хвилини українці через вилучення грали в меншості. Господарі виграли змагання вперше з 2009 року.
Україна – Ізраїль – 1:0
Гол: 1:0 – Мудрик (70)
Україна: Білик, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецьків, 60), Топалов (Леднєв, 87), Козак, Алібеков (Биков, 46), Кожушко, Смирний (Мудрик, 60), Милованов, Білошевський.
Вилучення: Козак (37).
Фінал виявився складним для господарів. На 37-й хвилині українці залишилися вдесятьох: Козака вилучили за удар суперника.
Ізраїльтяни створили кілька реальних нагод, аби вийти вперед. В останній момент збірну України рятував воротар.
Суперники володіли перевагою і в другому таймі, поки не спрацювали заміни в господарів.
Через 10 хвилин після виходу на поле Мудрик переграв голкіпера суперника, встановивши в підсумку переможний рахунок.
У матчі за третє місце Болгарія в післяматчевих пенальті переграла Кіпр.