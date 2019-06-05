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    Збірна України в меншості перемогла на Меморіалі Лобановського

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    Збірна України U-21 виграла Меморіал Лобановського - Збірна України в меншості перемогла на Меморіалі Лобановського
    Збірна України U-21 виграла Меморіал Лобановського
    ФФУ

    Молодіжна збірна України більшу частину вирішального матчу грала вдесятьох

    Молодіжна збірна України U-21 перемогла в Києві одноліток з команди Ізраїлю в фінальному матчі Меморіалу Лобановського. З 37-ї хвилини українці через вилучення грали в меншості. Господарі виграли змагання вперше з 2009 року.

    Україна – Ізраїль – 1:0

    Гол: 1:0 – Мудрик (70)

    Україна: Білик, Бабогло, Чеберко, Лебеденко  (Стецьків, 60), Топалов (Леднєв, 87),  Козак, Алібеков (Биков, 46), Кожушко, Смирний (Мудрик, 60), Милованов, Білошевський.

    Вилучення: Козак (37).

    Фінал виявився складним для господарів. На 37-й хвилині українці залишилися вдесятьох: Козака вилучили за удар суперника.

    Ізраїльтяни створили кілька реальних нагод, аби вийти вперед. В останній момент збірну України рятував воротар.

    Суперники володіли перевагою і в другому таймі, поки не спрацювали заміни в господарів.

    Через 10 хвилин після виходу на поле Мудрик переграв голкіпера суперника, встановивши в підсумку переможний рахунок.

    У матчі за третє місце Болгарія в післяматчевих пенальті переграла Кіпр.

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