Збірна України в меншості перемогла на Меморіалі Лобановського



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Збірна України U-21 виграла Меморіал Лобановського ФФУ

Молодіжна збірна України більшу частину вирішального матчу грала вдесятьох

Молодіжна збірна України U-21 перемогла в Києві одноліток з команди Ізраїлю в фінальному матчі Меморіалу Лобановського. З 37-ї хвилини українці через вилучення грали в меншості. Господарі виграли змагання вперше з 2009 року.

Україна – Ізраїль – 1:0

Гол: 1:0 – Мудрик (70)

Україна: Білик, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецьків, 60), Топалов (Леднєв, 87), Козак, Алібеков (Биков, 46), Кожушко, Смирний (Мудрик, 60), Милованов, Білошевський.

Вилучення: Козак (37).

Фінал виявився складним для господарів. На 37-й хвилині українці залишилися вдесятьох: Козака вилучили за удар суперника.

Ізраїльтяни створили кілька реальних нагод, аби вийти вперед. В останній момент збірну України рятував воротар.

Суперники володіли перевагою і в другому таймі, поки не спрацювали заміни в господарів.

Через 10 хвилин після виходу на поле Мудрик переграв голкіпера суперника, встановивши в підсумку переможний рахунок.

У матчі за третє місце Болгарія в післяматчевих пенальті переграла Кіпр.