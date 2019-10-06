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    Збірна України виборола срібло чемпіонату світу 3х3

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    Чемпіонат світу (U-23) з баскетболу 3х3 - Збірна України виборола срібло чемпіонату світу 3х3
    Чемпіонат світу (U-23) з баскетболу 3х3
    ФІБА

    Наші хлопці дійшли до фіналу в китайському Ланьчжоу

    Чоловіча збірна України U-23 виборола срібні медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу. У вирішальному поєдинку наші хлопці поступилися росіянам – 11:21.

    Росія – Україна – 21:11

    Україна: Мусієнко 3, Балабан 2, Ткаченко 4, Руслов 2

    Українці першими провели результативну атаку. Щоправда суперники швидко відповіли ще й реалізували штрафний. У жорсткій боротьбі росіянам вдалося захопити перевагу, змушуючи українців наздоганяти.

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    На екваторі ігрового часу перевага росіян вперше зросла до чотирьох очок. Суперники стали частіше кидати з-за дуги, то ж згодом різниця сягнула шести очок.  

    До останніх секунд на майданчику продовжувалася жорстка боротьба. Однак нашій команді так і не вдалося переломити перебіг поєдинку. У підсумку збірна України здобула срібні медалі.

    баскетбол
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