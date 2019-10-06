Збірна України виборола срібло чемпіонату світу 3х3
Наші хлопці дійшли до фіналу в китайському Ланьчжоу
Чоловіча збірна України U-23 виборола срібні медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу. У вирішальному поєдинку наші хлопці поступилися росіянам – 11:21.
Росія – Україна – 21:11
Україна: Мусієнко 3, Балабан 2, Ткаченко 4, Руслов 2
Українці першими провели результативну атаку. Щоправда суперники швидко відповіли ще й реалізували штрафний. У жорсткій боротьбі росіянам вдалося захопити перевагу, змушуючи українців наздоганяти.
На екваторі ігрового часу перевага росіян вперше зросла до чотирьох очок. Суперники стали частіше кидати з-за дуги, то ж згодом різниця сягнула шести очок.
До останніх секунд на майданчику продовжувалася жорстка боротьба. Однак нашій команді так і не вдалося переломити перебіг поєдинку. У підсумку збірна України здобула срібні медалі.