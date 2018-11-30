Збірна України відправилася до Іспанії після перемоги над чемпіонами Європи



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Зі столиці команда вилітає до Барселони, там на збірну чекає ще одна пересадка і останній переліт на Тенеріфе Фото: ФБУ

Під питанням участь у матчі атакуючого захисника Олександра Кобця

Чоловіча національна збірна України продовжує свій шлях у відборі на чемпіонат світу, причому продовжує, як у прямому, так і в переносному сенсі.

Після ефектної перемоги над чемпіонами Європи словенцями команда Євгена Мурзіна відправилася до Іспанії, де зіграє проти місцевої національної збірної.

На наших хлопців чекає довга дорога: о 6:30 команда вилетіла з Запоріжжя до Києва.

Зі столиці команда вилітає до Барселони, там на збірну чекає ще одна пересадка і останній переліт на Тенеріфе, де і відбудеться гра проти Іспанії, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Під питанням участь у матчі атакуючого захисника Олександра Кобця, який отримав травму коліна наприкінці матчу зі Словенії, залишив табір команди Павло Крутоус.

Іссуф Санон, як повідомив Євген Мурзіна після гри зі Словенією, повернувся до табору «Олімпії».

Матч Іспанія - Україна прийматиме «Сантьяго Мартін Арена», яка знаходиться у місті Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна.

Поєдинок відбудеться 2 грудня о 19:00.