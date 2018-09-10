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    Збірна України виграла 14 з 16 матчів у Львові

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    Фото Павла Кубанова
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    Загальний рахунок усіх матчів у Львові - 38:9

    Збірна України продовжила серію матчів без поразок у Львові до 16.

    Шість з усіх матчів у Львові були проведені на стадіоні «Україна», а починаючи з 2011 року збірна грає на «Арені Львів».

    Вперше збірна України зіграла у Львові 5 вересня 2001 року, коли була розгромлена Вірменія (3:0).

    З того часу українці виграли 13 зустрічей і добули дві нічиї.

    Загальний рахунок усіх матчів у Львові - 38:9.

    9-го вересня збірна України грала вперше у Львові при порожніх трибунах, перемігши Словаччину (1:0).

    Як відомо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський подякував уболівальникам із фан-зони за підтримку у матчі другого туру Ліги націй проти збірної Словаччини.

    Джерело: zbirna.com

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