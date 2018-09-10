Збірна України виграла 14 з 16 матчів у Львові
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Фото Павла Кубанова
Загальний рахунок усіх матчів у Львові - 38:9
Збірна України продовжила серію матчів без поразок у Львові до 16.
Шість з усіх матчів у Львові були проведені на стадіоні «Україна», а починаючи з 2011 року збірна грає на «Арені Львів».
Вперше збірна України зіграла у Львові 5 вересня 2001 року, коли була розгромлена Вірменія (3:0).
З того часу українці виграли 13 зустрічей і добули дві нічиї.
Загальний рахунок усіх матчів у Львові - 38:9.
9-го вересня збірна України грала вперше у Львові при порожніх трибунах, перемігши Словаччину (1:0).
Як відомо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський подякував уболівальникам із фан-зони за підтримку у матчі другого туру Ліги націй проти збірної Словаччини.
Джерело: zbirna.com
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