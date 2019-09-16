Збірна України виграла бронзу Ліги націй 3х3



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Збірна України U-23 ФБУ

Наша чоловіча баскетбольна команда виборола нагороди в Будапешті

У Будапешті завершився фінальний етап Ліги націй 3х3. Чоловіча збірна України U-23 виборола за підсумками змагань бронзові медалі.

У матчі за третє місце наша команда перемогла суперників з Білорусі – 18:16.

Загалом на фінальному етапі наша команда зіграла шість матчів, у яких здобула чотири перемоги. Українці перемогли в групі поляків (22:8) та румунів (17:13), поступилися росіянам (10:21). У чвертьфіналі перемогли Нідерланди (22:9) та поступилися в півфіналі Франції (20:21).

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У фіналі Франція перемогла Росію – 21:13.

На шляху до фінального етапу змагань наша збірна стала переможцем за підсумками шести етапів своєї конференції. У фінальному етапі сезону виступали найсильніші команди конференцій.