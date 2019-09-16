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    Новини

    Збірна України виграла бронзу Ліги націй 3х3

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    Збірна України U-23 - Збірна України виграла бронзу Ліги націй 3х3
    Збірна України U-23
    ФБУ

    Наша чоловіча баскетбольна команда виборола нагороди в Будапешті

    У Будапешті завершився фінальний етап Ліги націй 3х3. Чоловіча збірна України U-23 виборола за підсумками змагань бронзові медалі.

    У матчі за третє місце наша команда перемогла суперників з Білорусі – 18:16.

    Загалом на фінальному етапі наша команда зіграла шість матчів, у яких здобула чотири перемоги. Українці перемогли в групі поляків (22:8) та румунів (17:13), поступилися росіянам (10:21). У чвертьфіналі перемогли Нідерланди (22:9) та поступилися в півфіналі Франції (20:21).

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    У фіналі Франція перемогла Росію – 21:13.

    На шляху до фінального етапу змагань наша збірна стала переможцем за підсумками шести етапів своєї конференції. У фінальному етапі сезону виступали найсильніші команди конференцій.

     

     

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