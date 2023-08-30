Бельгійська тенісистка родом з України відмовилася тиснути руку білорусці (відео)

Бельгійська тенісистка родом з України показала жестом, що не тиснутиме руку білорусці

30-річна уродженка Одеси вирішила проігнорувати другу ракетку світу з Білорусі

Бельгійська тенісистка з українським корінням Марина Заневська відмовилася від традиційного рукостискання після поєдинку першого кола Відкритого чемпіонату США проти спортсменки Аріни Сабаленко. Про це повідомляє Ukrainian Tennis.

Будь ласка, читайте текст після реклами

30-річна уродженка Одеси вирішила проігнорувати другу ракетку світу з Білорусі. Сабаленко відома симпатіями до тамтешнього диктатора Лукашенка та намагається всіляко уникати теми вторгнення РФ до України, зокрема і з території батьківщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заневська поступилася білорусці у двох сетах (3:6, 2:6). Після матчболу Сабаленко чекала на суперницю біля сітки, щоб потиснути рук. Однак, українська бельгійка жестом показала, що її очікування даремне та подякувала за роботу лише судді.

Зазначимо, Марина Заневська народилася в Одесі, перебралася до Бельгії у 15 років. Мешкає у столиці Валлонії – Намюрі. Бельгійське громадянство отримала восени 2016-го. Тренувалася в 6th Sense Academy під керівництвом Жустін Енін і Карлоса Родрігеса.

Уперше гучно заявила про себе на US Open-2009, коли виграла парний турнір серед дівчат із росіянкою Соловйовою. Через два роки тріумфувала на юнацькому «Ролан Гарросі» з іншою представницею РФ – Хромачовою. На дорослому рівні здобула один титул, вигравши Poland Open у 2021 році.

Раніше Заневська заявила про намір завершити професіональні виступи після US Open. Досвідчена тенісистка зізналася, що має хронічні проблеми зі спиною. У турі вона змагалася з 2009 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в кінці травня Сабалєнка перемогла українку Марту Костюк у двох сетах. Після матчу Марта проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула їй руку. Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом. Цей свист адресувався українській тенісистці.

Згодом Сабалєнка на турнірі Roland Garros-2023 у Парижі знову намагалася спровокувати ситуацію, щоб трибуни освистали вже українську тенісистку Еліну Світоліна.