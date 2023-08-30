Бельгійська тенісистка родом з України відмовилася тиснути руку білорусці (відео)
30-річна уродженка Одеси вирішила проігнорувати другу ракетку світу з Білорусі
Бельгійська тенісистка з українським корінням Марина Заневська відмовилася від традиційного рукостискання після поєдинку першого кола Відкритого чемпіонату США проти спортсменки Аріни Сабаленко. Про це повідомляє Ukrainian Tennis.
30-річна уродженка Одеси вирішила проігнорувати другу ракетку світу з Білорусі. Сабаленко відома симпатіями до тамтешнього диктатора Лукашенка та намагається всіляко уникати теми вторгнення РФ до України, зокрема і з території батьківщини.
Заневська поступилася білорусці у двох сетах (3:6, 2:6). Після матчболу Сабаленко чекала на суперницю біля сітки, щоб потиснути рук. Однак, українська бельгійка жестом показала, що її очікування даремне та подякувала за роботу лише судді.
Зазначимо, Марина Заневська народилася в Одесі, перебралася до Бельгії у 15 років. Мешкає у столиці Валлонії – Намюрі. Бельгійське громадянство отримала восени 2016-го. Тренувалася в 6th Sense Academy під керівництвом Жустін Енін і Карлоса Родрігеса.
Уперше гучно заявила про себе на US Open-2009, коли виграла парний турнір серед дівчат із росіянкою Соловйовою. Через два роки тріумфувала на юнацькому «Ролан Гарросі» з іншою представницею РФ – Хромачовою. На дорослому рівні здобула один титул, вигравши Poland Open у 2021 році.
Раніше Заневська заявила про намір завершити професіональні виступи після US Open. Досвідчена тенісистка зізналася, що має хронічні проблеми зі спиною. У турі вона змагалася з 2009 року.
Нагадаємо, в кінці травня Сабалєнка перемогла українку Марту Костюк у двох сетах. Після матчу Марта проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула їй руку. Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом. Цей свист адресувався українській тенісистці.
Згодом Сабалєнка на турнірі Roland Garros-2023 у Парижі знову намагалася спровокувати ситуацію, щоб трибуни освистали вже українську тенісистку Еліну Світоліна.
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