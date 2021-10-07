Бразильського футболіста, що побив арбітра під час матчу, судитимуть за замах на вбивство

Футбольний клуб, до якого належав чоловік, заявив про розірвання контракту із ним

Футболіста бразильського клубу Сан-Паулу Вільяма Рібейро звинуватили у замаху на вбивство після того, як він під час футбольного матчу прямо на полі жорстоко побив арбітра, що показав йому «жовту картку». Про це повідомляє CNN.

Матч між клубами Сан-Паулу та Гуарані-РС відбувався минулих вихідних у бразильському штаті Ріо-Гранді-ду-Сул.

Під час матчу Рібейро напав на одного з арбітрів, Родріго Кривелларо, завдавши йому удару в обличчя рукою, а потім «добиваючи» суддю ногами вже на землі. Останній залишив стадіон без свідомості у кареті швидкої допомоги та був доставлений до медичного закладу. Після кількох обстежень він був виписаний з лікарні.

«Я насправді не пам'ятаю (що трапилося). Мої колеги – судді сказали мені, що я дав йому жовту картку. Він вдарив мене кулаком по обличчю, я впав на землю, отримав удар ногами та втратив свідомість», – розповів потерпілий у інтерв’ю місцевій радіостанції.

Влада штату Ріо-Гранді-ду-Сул опублікувала заяву, що розпочато розслідування інциденту, а клуб «Сан-Паулу» заявив, що «глибоко соромиться» агресії і що контракт із Рібейро розірваний.

Сам спортсмен поки публічно не коментує свій вчинок.

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