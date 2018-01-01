Збірна України вилетіла до Німеччини готуватися до відбору на чемпіонат світу

Збірна України базуватиметься в передмісті Мюнхена

Збірна України з гандболу вирушила до Німеччини, де пройде останній етап підготовки команди до кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу-2019. Головний тренер Віталій Андронов розраховує на всіх гравців, які раніше потрапили в заявку. З аеропорту Бориспіль в складі делегації в Мюнхен вилетіли 16 гандболістів. Ще двоє - Роман Чичикало і Сергій



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Збірна України з гандболу. Фото - xsport.ua

Збірна України базуватиметься в передмісті Мюнхена

Збірна України з гандболу вирушила до Німеччини, де пройде останній етап підготовки команди до кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу-2019. Головний тренер Віталій Андронов розраховує на всіх гравців, які раніше потрапили в заявку.

З аеропорту Бориспіль в складі делегації в Мюнхен вилетіли 16 гандболістів. Ще двоє - Роман Чичикало і Сергій Онуфрієнко - приєднаються до команди вже в Німеччині.

Збірна України базуватиметься в передмісті Мюнхена. У програмі зборів дворазові тренування і контрольні матчі з німецькими клубами 6 і 7 січня.

10 січня команда переїде в італійський Больцано, де з 11 по 13 січня пройде кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу-2019. Суперниками команди Віталія Андронова стануть Фарери, Італія та Румунія. Переможець квартету вийде в плей-офф відбору.

Склад збірної України з гандболу:

Воротарі: Ігор Чуприна, (27 років, «Татран», Словаччина), Антон Дерев’янкін (26, ZTR), Антон Терехов (25, «Мотор»);

Ліві крайні: Захар Денисов (27, «Мотор»), Олександр Полторацький (27, «Анкараспор», Туреччина);

Праві крайні: Андрій Акименко (23, ZTR), Юрій Кубатко (29, «Мотор»), Артем Козакевич (25, «Мотор»);

Ліві напівсередні: Станіслав Жуков (25, «Гуммерсбах», Німеччина), Дмитро Горіга (20, ЗНТУ-ЗАС);

Праві напівсередні: Сергій Онуфрієнко (32, Pays d'Aix Universite Club, Франція) Роман Чичикало (25, «Брегенц», Австрія);

Розігруючі: Олександр Тільте (22, ZTR), Олександр Южбабенко (28, «Спартак», Росія);

Лінійні: Олександр Шевельов (30, «Мотор»), Дмитро Дорощук (31, «Мотор»), Іван Бурзак (19, ZTR), Роман Северин (23, ZTR);

Головний тренер - Віталій Андронов.

Джерело: xsport.ua