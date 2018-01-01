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    Збірна України вилетіла до Німеччини готуватися до відбору на чемпіонат світу

    Збірна України базуватиметься в передмісті Мюнхена
    Збірна України з гандболу вирушила до Німеччини, де пройде останній етап підготовки команди до кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу-2019. Головний тренер Віталій Андронов розраховує на всіх гравців, які раніше потрапили в заявку. З аеропорту Бориспіль в складі делегації в Мюнхен вилетіли 16 гандболістів. Ще двоє - Роман Чичикало і Сергій
    • Сьогодні, 19:28
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    Збірна України з гандболу. Фото - xsport.ua
    Збірна України з гандболу. Фото - xsport.ua

    Збірна України базуватиметься в передмісті Мюнхена

    Збірна України з гандболу вирушила до Німеччини, де пройде останній етап підготовки команди до кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу-2019. Головний тренер Віталій Андронов розраховує на всіх гравців, які раніше потрапили в заявку.

    З аеропорту Бориспіль в складі делегації в Мюнхен вилетіли 16 гандболістів. Ще двоє - Роман Чичикало і Сергій Онуфрієнко - приєднаються до команди вже в Німеччині.

    Збірна України базуватиметься в передмісті Мюнхена. У програмі зборів дворазові тренування і контрольні матчі з німецькими клубами 6 і 7 січня.

    10 січня команда переїде в італійський Больцано, де з 11 по 13 січня пройде кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу-2019. Суперниками команди Віталія Андронова стануть Фарери, Італія та Румунія. Переможець квартету вийде в плей-офф відбору.

    Склад збірної України з гандболу:

    Воротарі: Ігор Чуприна, (27 років, «Татран», Словаччина), Антон Дерев’янкін (26, ZTR), Антон Терехов (25, «Мотор»);

    Ліві крайні: Захар Денисов (27, «Мотор»), Олександр Полторацький (27, «Анкараспор», Туреччина);

    Праві крайні: Андрій Акименко (23, ZTR), Юрій Кубатко (29, «Мотор»), Артем Козакевич (25, «Мотор»);

    Ліві напівсередні: Станіслав Жуков (25, «Гуммерсбах», Німеччина), Дмитро Горіга (20, ЗНТУ-ЗАС);

    Праві напівсередні: Сергій Онуфрієнко (32, Pays d'Aix Universite Club, Франція) Роман Чичикало (25, «Брегенц», Австрія);

    Розігруючі: Олександр Тільте (22, ZTR), Олександр Южбабенко (28, «Спартак», Росія);

    Лінійні: Олександр Шевельов (30, «Мотор»), Дмитро Дорощук (31, «Мотор»), Іван Бурзак (19, ZTR), Роман Северин (23, ZTR);

    Головний тренер - Віталій Андронов.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат світу Збірна України Гандбол
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