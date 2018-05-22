Збірна України виступить на боксерському чемпіонаті Європи серед школярів у Болгарії
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Розсилка
Українська команда буде представлена у всіх категоріях
З 21 по 30 травня у Болгарії пройде чемпіонат Європи серед школярів, який прийматиме місто Албена.
За інформацію організаторів змагань, участь у цьогорічній континентальній першості прийматимуть понад 320 учасників з 27 країн.
Повними складами на чемпіонаті Європи виступлять Росія, Ірландія, Італія та збірна України.
Команди будуть представлені в усіх 20-ти вагових категоріях, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
Отож, збірну Україну на чемпіонаті Європи в Болгарії представлятимуть:
категорія 38,5 кг: Олексій ПЛІСАК
категорія 40 кг: Олександр ЛЕВЧЕНКО
категорія 41,5 кг: Олександр КОБЧЕНКО
категорія 43 кг: Максим КАРМАЛІТА
категорія 44,5 кг: Іван АГАПОВ
категорія 46 кг: Денис РОЗДОЛЬСЬКИЙ
категорія 48 кг: Айдер АБДУРАІМОВ
категорія 50 кг: Максим НАУМОВ
категорія 52 кг: Володимир КАМАЄВ
категорія 54 кг: Максим КНУТ
категорія 56 кг: Олександр БАЛАБІН
категорія 59 кг: Савелій СУПРУНЕЦЬ
категорія 62 кг: Микола СЕРОВ
категорія 65 кг: Євген АГЕЄВ
категорія 68 кг: Тимофій КРУПКО
категорія 72 кг: Вадим МАКСИМОВИЧ
категорія 76 кг: Єгор ТКАЧЕНКО
категорія 80 кг: Олександр ІЛЬЧЕНКО
категорія 90 кг: Кирило НОВІКОВ
категорія 105 кг: Валерій ШУЛЬГА
Головний тренер – Олександр ОСТАПЧУК. Тренер – Олег МАЛОВАНЮК.