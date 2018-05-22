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    Збірна України виступить на боксерському чемпіонаті Європи серед школярів у Болгарії

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    Фото ФБУ - Збірна України виступить на боксерському чемпіонаті Європи серед школярів у Болгарії
    Фото ФБУ

    Українська команда буде представлена у всіх категоріях

    З 21 по 30 травня у Болгарії пройде чемпіонат Європи серед школярів, який прийматиме місто Албена.

    За інформацію організаторів змагань, участь у цьогорічній континентальній першості прийматимуть понад 320 учасників з 27 країн.

    Повними складами на чемпіонаті Європи виступлять Росія, Ірландія, Італія та збірна України.

    Команди будуть представлені в усіх 20-ти вагових категоріях, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Отож, збірну Україну на чемпіонаті Європи в Болгарії представлятимуть:

    категорія 38,5 кг: Олексій ПЛІСАК
    категорія 40 кг: Олександр ЛЕВЧЕНКО
    категорія 41,5 кг: Олександр КОБЧЕНКО
    категорія 43 кг: Максим КАРМАЛІТА
    категорія 44,5 кг: Іван АГАПОВ
    категорія 46 кг: Денис РОЗДОЛЬСЬКИЙ
    категорія 48 кг: Айдер АБДУРАІМОВ
    категорія 50 кг: Максим НАУМОВ
    категорія 52 кг: Володимир КАМАЄВ
    категорія 54 кг: Максим КНУТ
    категорія 56 кг: Олександр БАЛАБІН
    категорія 59 кг: Савелій СУПРУНЕЦЬ
    категорія 62 кг: Микола СЕРОВ
    категорія 65 кг: Євген АГЕЄВ
    категорія 68 кг: Тимофій КРУПКО
    категорія 72 кг: Вадим МАКСИМОВИЧ
    категорія 76 кг: Єгор ТКАЧЕНКО
    категорія 80 кг: Олександр ІЛЬЧЕНКО
    категорія 90 кг: Кирило НОВІКОВ
    категорія 105 кг: Валерій ШУЛЬГА

    Головний тренер – Олександр ОСТАПЧУК. Тренер – Олег МАЛОВАНЮК.

    чемпіонат Європи бокс Збірна України
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