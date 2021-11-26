Провідні біатлоністи збірної України пропустять старт сезону

На першому етапі в Естерсунді не братимуть участь Прима і Тищенко

Інфекція коронавірусу не дозволила збірній України підійти до старту сезону в найкращих кондиціях. Перший етап Кубку світу візьме старт 27 листопада, і в ньому не візьмуть участі другий номер нашої команди Артем Прима і постійний учасник естафети Артем Тищенко. Також пропустять шведський етап Руслан Ткаленко і Богдан Лесюк.

Таким чином, місця за квотою займуть біатлоністи з команди Б – Денис Насико і Андрій Доценко. А трійку лідерів складуть Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко.

У жінок все йде за планом. В Естерсунді стартуватимуть Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Анастасія Меркушина і Валентина Семеренко. В резерві перебувають Віта Семеренко, Ірина Петренко і Катерина Бех.

Етап в Естерсунді розпочнеться 27 листопада індивідуальними гонками у чоловіків і жінок. Наступного дня відбудуться спринтерські гонки.

Потім спортсмени три дні відпочинуть, а другого лютого знову змагатимуться в спринті. На четверте грудня запланована гонка переслідування у жінок і чоловіча естафета. П’ятого грудня відбудеться жіноча естафета і гонка переслідування у чоловіків.