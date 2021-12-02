Стали відомі склади збірних України на етап Кубку світу з біатлону

Змагання в Естерсунді спортсмени розпочнуть зі спринту

Другий етап Кубку світу з біатлону, як і перший, пройде в шведському Естерсунді. Перша гонка, спринт, пройде в четвер, 2 грудня. В складах збірної України відбулися зміни. До першої команди жінок повернулися Віта Семеренко і Дар’я Блашко, за чоловіків перші гонки бігтимуть Артем Прима і Богдан Цимбал, які відновилися після перенесеної коронавірусної інфекції.

У жіночій гонці, яка розпочнеться о 14:45, Україну представлять Олена Білосюк, Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко та Дар'я Блашко.

Чоловічу гонку за нашу збірну о 17:30 бігтимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк.

4 і 5 грудня відбудуться гонки переслідування і естафети.