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    Стали відомі склади збірних України на етап Кубку світу з біатлону

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    Артем Прима повернувся до першої команди - Стали відомі склади збірних України на етап Кубку світу з біатлону
    Артем Прима повернувся до першої команди
    фото з відкритих джерел

    Змагання в Естерсунді спортсмени розпочнуть зі спринту

    Другий етап Кубку світу з біатлону, як і перший, пройде в шведському Естерсунді. Перша гонка, спринт, пройде в четвер, 2 грудня. В складах збірної України відбулися зміни. До першої команди жінок повернулися Віта Семеренко і Дар’я Блашко, за чоловіків перші гонки бігтимуть Артем Прима і Богдан Цимбал, які відновилися після перенесеної коронавірусної інфекції.

    У жіночій гонці, яка розпочнеться о 14:45, Україну представлять Олена Білосюк, Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко та Дар'я Блашко.

    Чоловічу гонку за нашу збірну о 17:30 бігтимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк.

    4 і 5 грудня відбудуться гонки переслідування і естафети.

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    Теги: біатлон Кубок світу Віта Семеренко Артем Прима
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    Стали відомі склади збірних України на етап Кубку світу з біатлону